В Адыгее новый завод по производству продуктов из козьего молока планируют запустить в августе
В Адыгее завершают первый этап создания кластера по производству продуктов из козьего молока
В рамках первого этапа в августе хотят запустить молочный завод и презентовать продукцию из 15 наименований товаров, сообщила порталу Юга.ру 22 июня генеральный директор компании «Агрохолдинг Мирный» Елена Гангало. По ее словам, концепция инвестпроекта предусматривает создание предприятия замкнутой цепи — от строительства ферм, производства коз, создания кормовой базы до выпуска продукции и ее реализации.
Напомним, в январе 2020 года открылся молочно-товарный комплекс ООО «Мирный-Адыгея». Инвесторы привезли более тысячи коз в ноябре 2019 года. В третьем квартале этого года привезут еще 500 голов. Основную ставку сделали на зааненскую породу коз, потому что она отличается высокой продуктивностью и дает много молока.
«Поголовье начало прирастать, в июне начался окот. Ежедневно рождается по 10-12 козочек. Всего родилось 136 животных. Ожидается, что их будет 1,2 тыс., и окот завершится к сентябрю», — рассказала Гангало.
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Женщина добавила, что из первого молока жирностью 6% будут выпускать 15 видов продукции, из них 7 — йогурты, а также сыр, творог, кефир и другая кисломолочная продукция под уже зарегистрированным товарным знаком «Белое Золото». Планируется, что первые продукты появятся в продаже в сентябре.
Инвестиции в проект уже составили около 1 млрд рублей. В дальнейшем инвесторы планируют реализовать еще два этапа. На втором — построить две фермы по 3 тыс. голов каждая для формирования отечественного племенного фонда.
В дальнейшем проект хотят масштабировать до 24 тыс. животных с ежегодным производством козьего молока до 6 тыс. тонн. В результате только в новом кластере в Адыгее количество поголовья коз будет такое же, как в стране.