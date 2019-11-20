В Адыгею привезли первую партию племенных коз из Нидерландов

В рамках проекта по развитию молочного козоводства в Адыгее инвестор закупил более тысячи голов молодняка племенных коз из Нидерландов

Животных 18 ноября поместили в первый корпус создаваемого комплекса по производству и переработке козьего молока на 2 тыс. голов дойного стада каждый.

«Транспортировка поголовья прошла успешно, состояние животных удовлетворительное. В течение карантина поголовье будет находиться под контролем ветеринарных специалистов», — сообщили в министерстве сельского хозяйства Адыгеи.

Коз заанненской породы, обладающей одной из самых высоких в мире молочной продуктивностью, закупили для запуска до конца года первого этапа кластера в сфере молочного козоводства. Его созданием занимается «Агрохолдинг Мирный» в окрестностях поселка Трехречный на земельном участке площадью почти 600 га.