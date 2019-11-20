В Адыгею привезли первую партию племенных коз из Нидерландов
В рамках проекта по развитию молочного козоводства в Адыгее инвестор закупил более тысячи голов молодняка племенных коз из Нидерландов
Животных 18 ноября поместили в первый корпус создаваемого комплекса по производству и переработке козьего молока на 2 тыс. голов дойного стада каждый.
«Транспортировка поголовья прошла успешно, состояние животных удовлетворительное. В течение карантина поголовье будет находиться под контролем ветеринарных специалистов», — сообщили в министерстве сельского хозяйства Адыгеи.
Коз заанненской породы, обладающей одной из самых высоких в мире молочной продуктивностью, закупили для запуска до конца года первого этапа кластера в сфере молочного козоводства. Его созданием занимается «Агрохолдинг Мирный» в окрестностях поселка Трехречный на земельном участке площадью почти 600 га.
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Как рассказала Юга.ру генеральный директор «Агрохолдинг Мирный» Елена Гангало, на предприятии идет строительство инженерных коммуникаций, корпусов молочно-товарной фермы, административного здания, мини-завода по переработке козьего молока производительностью до 6 тыс. литров. Предприятие будет выпускать все основные виды молочной и кисломолочной продукции из козьего молока, в том числе и адыгейский сыр.
«В этом году будет запущена одна молочно-товарная ферма, в 2020 году — еще три. Всего к 2023 году будет 12 молочно-товарных комплекса (МТК) на 24 тыс. голов дойного стада», — рассказала Гангало.
Инвестиции в кластер оценили более чем в 9 млрд рублей, в первый МТК — более 800 млн. рублей. Срок окупаемости типовой козьей фермы на 2 тыс. голов — около 8 лет.
По мнению главы Адыгеи Мурата Кумпилова, этот проект повлияет на дальнейшую работу по изменению структуры сельского хозяйства, выполнению задач по развитию молочного животноводства и увеличению объемов производства адыгейского сыра. Кроме того, при увеличении объемов производства козьего молока власти рассмотрят вопрос организации поставок этого напитка в детские образовательные учреждения.
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