На Кубани число зараженных коронавирусом 10 дней держится в пределах 90-96 случаев за сутки
К 22 сентября в Краснодарском крае официально зарегистрировали 13 тыс. 219 носителей коронавируса
В России с начала пандемии выявили 1 млн 115 тыс. 810 случаев заражения COVID-19 (+6 тыс. 125 за последние сутки), написал RT. Из них выздоровели 917 тыс. 949 человек (+5 тыс. 976), еще 19 тыс. 649 скончались (+160), сообщает федеральный оперштаб.
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В Краснодарском крае за все время наблюдения было 13 тыс. 219 положительных тестов (+96 за последние сутки). 10 тыс. 247 пациентов выздоровели (+45), 251 человек умер (+5).
Оперштаб Кубани 22 сентября представил список муниципалитетов, в которых выявили новые случаи инфицирования:
- 41 — в Краснодаре;
- 9 — в Туапсинском районе;
- 8 — в Новороссийске;
- 7 — в Горячем Ключе;
- по 5 — в Сочи и Славянском районе;
- 4 — в Усть-Лабинском районе;
- по 3 — в Выселковском и Белореченском районах;
- по 2 — в Тихорецком, Каневском и Красноармейском районах;
- по 1 — в Северском, Отрадненском, Апшеронском, Кореновском и Кущевском районах.
Среди заболевших 12 детей из Краснодара, Сочи и Славянского района.
В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 36 кубанцев, еще 3 — на ЭКМО.
Отметим, что, начиная с 12 сентября, в Краснодарском крае количество выявленных случаев заражения за сутки держится в пределах 90-96 человек. В мае Юга.ру рассказывали об анализе эксперта Российской академии народного хозяйства Татьяны Михайловой. Она изучила данные по заболеваемости в субъектах РФ и отметила, что «слишком стабильные» цифры могут говорить о том, что «их рисуют». По ее расчетам, Краснодарский край показывал чрезвычайно высокий уровень стабильности.
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