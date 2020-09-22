На Кубани число зараженных коронавирусом 10 дней держится в пределах 90-96 случаев за сутки

К 22 сентября в Краснодарском крае официально зарегистрировали 13 тыс. 219 носителей коронавируса

В России с начала пандемии выявили 1 млн 115 тыс. 810 случаев заражения COVID-19 (+6 тыс. 125 за последние сутки), написал RT . Из них выздоровели 917 тыс. 949 человек (+5 тыс. 976), еще 19 тыс. 649 скончались (+160), сообщает федеральный оперштаб .

В Краснодарском крае за все время наблюдения было 13 тыс. 219 положительных тестов (+96 за последние сутки). 10 тыс. 247 пациентов выздоровели (+45), 251 человек умер (+5).

Оперштаб Кубани 22 сентября представил список муниципалитетов, в которых выявили новые случаи инфицирования:

41 — в Краснодаре;

9 — в Туапсинском районе;

8 — в Новороссийске;

7 — в Горячем Ключе;

по 5 — в Сочи и Славянском районе;

4 — в Усть-Лабинском районе;

по 3 — в Выселковском и Белореченском районах;

по 2 — в Тихорецком, Каневском и Красноармейском районах;

по 1 — в Северском, Отрадненском, Апшеронском, Кореновском и Кущевском районах.

Среди заболевших 12 детей из Краснодара, Сочи и Славянского района.

В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 36 кубанцев, еще 3 — на ЭКМО.