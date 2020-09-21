За двое суток в Сочи умерли пять человек с коронавирусом

Краснодарский край

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21 сентября оперштаб Краснодарского края рассказал о смерти еще трех пациентов с коронавирусом

Напомним, к 21 сентября коронавирус на Кубани выявили у 13 тыс. 123 человек. Выздоровели 10 тыс. 202 пациента, зарегистрировано 246 смертей, два из них произошли за последние сутки. В краевом опершатабе рассказали, что оба пациента скончались в Сочи.

В городскую инфекционную больницу № 2 госпитализировали 53-летнего жителя Сочи с острыми симптомами. У него подтвердился коронавирус. Пациента подключили к ИВЛ, но спасти его не удалось. У мужчины была гипертония.

В этой же больнице лечили 81-летнюю пациентку. Тест на COVID-19 показал положительный результат. Пенсионерку подключили к аппарату вентиляции легких. Она страдала гипертонией и ишемической болезнью сердца, отметили власти региона.

Накануне оперштаб сообщал о трех смертях пациентов с коронавирусом. Все они также жили в Сочи: 66-летний и 86-летний мужчина и 69-летняя женщина.

Коронавирус Медицина смерть Сочи

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