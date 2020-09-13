Оперштаб Кубани рассказал, что в регионе диагностировали 92 новых случая COVID-19 и 5 смертей
В Краснодарском крае по данным оперштаба к 13 сентября коронавирусом заразились 12 тыс. 377 человек
Всего в России за последние сутки выявили 5 тыс. 449 зараженных коронавирусом в 84 регионах, также зарегистрировали 94 летальных случая. Больше всего зараженных в Москве (650), Санкт-Петербурге (206) и Московской области (166). На юге в лидерах Ростовская область (162), Ставропольский край (137), Краснодарский край (92), Дагестан (83) и Крым (69).
Всего в стране за период пандемии заболели 1 млн 62 тыс. 811 человек, из них 18 тыс. 578 пациентов умерли.
В оперштабе Краснодарского края рассказали, что среди 92 зараженных 59 женщин и 33 мужчины в возрасте до 84 лет, в том числе трое детей. Больше всего новых случаев коронавируса зарегистрировали в Краснодаре (38), в остальном случаи распределились так:
- по 7 — в Сочи и Славянском районе;
- 5 — в Геленджике;
- по 3 — в Тихорецком, Туапсинском и Крыловском районах;
- по 2 — в Выселковском, Белореченском, Кущевском, Лабинском, Северском, Ленинградском, Усть-Лабинском районах и в Новороссийске;
- по 1 — в Щербиновском, Кореновском, Динском, Тбилисском, Курганинском, Новопокровском, Каневском, Красноармейском, Апшеронском районах и в Горячем Ключе.
Всего к 13 сентября в медицинские организации края с подозрением на COVID-19 обратились 40 тыс. 676 человек, под наблюдением в поликлиниках находятся 4 тыс. 442 пациента, в том числе 633 ребенка, уточнили в оперштабе. Всего в регионе подтвердили 12 тыс. 377 случаев коронавируса, в том числе 220 смертей (+5) и 9 тыс. 862 выздоровлений.
Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения составил 218. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 33 пациента, 3 — на ЭКМО в первой краевой больнице, отметили в региональном минздраве.
Все материалы по теме:
Читайте также
В Краснодаре наблюдатели зафиксировали 91 нарушение на выборах
Вот что сказали об этом в Общественной палате