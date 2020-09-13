Оперштаб Кубани рассказал, что в регионе диагностировали 92 новых случая COVID-19 и 5 смертей

В Краснодарском крае по данным оперштаба к 13 сентября коронавирусом заразились 12 тыс. 377 человек

Всего в России за последние сутки выявили 5 тыс. 449 зараженных коронавирусом в 84 регионах, также зарегистрировали 94 летальных случая. Больше всего зараженных в Москве (650), Санкт-Петербурге (206) и Московской области (166). На юге в лидерах Ростовская область (162), Ставропольский край (137), Краснодарский край (92), Дагестан (83) и Крым (69).