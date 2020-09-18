Ожидание и реальность. Что ответил Роспотребнадзор на вопросы о тестах на коронавирус

В управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю 17 сентября ответили на вопросы портала Юга.ру о том, как проходит процедура взятия теста на коронавирус у контактных лиц

Портал Юга.ру 15 сентября отправил запрос в Роспотребнадзор Кубани, задав 14 вопросов про коронавирус. Например, как человеку, который контактировал с зараженными, сдать тест и что для этого нужно сделать. Также редакция попросила назвать общее количество тестов и статистику по COVID-19. Спустя два дня ведомство ответило на запрос, однако более половины вопросов остались без внимания.

Отметим, что ответ порталу Юга.ру прислали сплошным текстом, без выделения по формату «вопрос — ответ», поэтому журналисты самостоятельно попытались их сопоставить. Редакция публикует свои вопросы и ответы на некоторые из них, а также те ответы, которые можно было ожидать в комментарии от краевого управления Роспотребнадзора. 1. В какие сроки и при каких условиях Роспотребнадзор предписывает медицинскому учреждению взять тест у человека, который контактировал с зараженным коронавирусом?

Какого ответа можно было ожидать: У человека, контактировавшего с больным коронавирусом, тест на COVID-19 берут в такие-то сроки. Для этого врач приходит на дом к пациенту/вызывает его в поликлинику. Какой ответ мы получили в реальности: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю информирует, что требования к комплексу организационных, профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий, проведение которых обеспечивает предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории РФ определены СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 2. Каков план действий для человека, контактировавшего с зараженным?

Какого ответа можно было ожидать: Гражданину необходимо обратиться в медицинское учреждение/позвонить в управление Роспотребнадзора и сообщить о контакте. Какой ответ мы получили в реальности: Мероприятия в отношении контактных лиц (медицинское наблюдение и обследование контактных) осуществляется силами работников медицинских организаций.

В целях информирования населения на официальном сайте Роспотребнадзора и управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» регулярно размещается информация о ситуации и принимаемых дополнительных мерах по недопущению распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом, а также мерах по профилактике заболевания.

3. Может ли контактное лицо сдать тест самостоятельно, платно, в частной клинике? Какого ответа можно было ожидать: Да, может/ Нет, не может. Какой ответ мы получили в реальности: В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.03.2020 М 9 (ред. от 27.07.2020) «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019» (зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2020 № 57920), на руководителей высшего исполнительного органа государственной власти субъектов РФ возложена ответственность за организацию лабораторной диагностики COVID-19 в субъектах РФ с привлечением всех лабораторий организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями III-IV группы патогенности c использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, соответствующие условия работы и обученный персонал, владеющий методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР).

В соответствии с указанным постановлением определены категории лиц, подлежащие обязательному проведению лабораторного обследования на COVID-19: вернувшихся на территорию РФ с признаками респираторных заболеваний;

контактировавшие c больным COVID-19 c диагнозом внебольничная пневмония;

старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания;

медицинские работники, имеющие риски инфицирования COVID-19;

находящихся в учреждениях постоянного пребывания независимо от организационно-правовой формы (специальные — учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России) и персонал таких организаций — при появлении симптомов респираторного заболевания. На территории края лабораторное обследование лиц в условиях распространения COVID-19 проводится в 27 лабораториях, в том числе 13 лабораториях медицинских организаций Министерства здравоохранения Краснодарского края. 4. Передают ли частные клиники в Роспотребнадзор данные о взятых тестах и их результатах?

Какого ответа можно было ожидать: Да, передают / Нет, не передают. Какой ответ мы получили в реальности: Никакой. 5. Попадают ли в ежедневную медицинскую статистику тесты на коронавирус, сделанные в частных медклиниках региона на платной основе, которые дали положительный результат? Какого ответа можно было ожидать: Да, попадают/ Нет, не попадают. Какой ответ мы получили в реальности: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» проводят подтверждающие тесты на COVID-19, поступающих из лабораторий медицинских организаций.

6. Читатели Юга.ру неоднократно жаловались в редакцию на то, что частные клиники отказывают в заборе анализа, если человек в течение последних 14 дней контактировал с зараженным. Клиники ссылаются на требования Роспотребнадзора. Что это за требование/предписание? Какого ответа можно было ожидать: Такого предписания нет/ Это предписание №... Какой ответ мы получили в реальности: Никакой. 7. Как поступить человеку, который контактировал с зараженным COVID-19, но не дождался звонка из медучреждения по месту жительства для забора анализа? Какого ответа можно было ожидать: Необходимо позвонить самостоятельно в медучереждение/Роспотребнадзор. Какой ответ мы получили в реальности: Никакой. 8. Что делать контактному лицу, если в поликлинике по месту жительства ближайшая запись на мазок — через две недели, а частные клиники отказывают?

Какого ответа можно было ожидать: Ждать записи/ сделать платный тест в частной клинике. Какой ответ мы получили в реальности: Никакой. 9. Человек, у которого нет симптомов, но был контакт с зараженными, должен сам явиться в поликлинику или вызвать врача на дом? Какого ответа можно было ожидать: Должен сам явиться в медучереждение/ должен вызвать врача на дом. Какой ответ мы получили в реальности: Никакой. 10. Какое количество тестов на коронавирусную инфекцию ежедневно поставляют в учреждения здравоохранения Краснодарского края по линии регионального управления Роспотребнадзора?

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Какого ответа можно было ожидать: Такое-то количество тестов/ от стольких-то до стольких-то тестов/ тесты поставляют не ежедневно, а в такой-то период. Какой ответ мы получили в реальности: Никакой. 11. Существует ли в крае в настоящий момент дефицит тестов на новую коронавирусную инфекцию? Какого ответа можно было ожидать: Да, существует/ нет, не существует. Какой ответ мы получили в реальности: Никакой. 12. Каков регламент поставки тестов (запрос медучреждения, усредненное количество или прочее)?

Какого ответа можно было ожидать: Медучереждение должно сделать запрос на необходимое количество тестов в зависимости от пациентов/ тесты в медучереждения поступают фиксированно в таком-то количестве. Какой ответ мы получили в реальности: Никакой. 13. Какое количество исследований на коронавирус с помощью тестов проводится ежедневно в Краснодарском крае?