У баскетболистов «Локомотива-Кубань» подтвердился коронавирус

Несколько игроков краснодарского баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» 10 сентября получили положительные тесты на COVID-19

11 сентября источник рассказал порталу Юга.ру, что у нескольких игроков подтвердился положительный анализ на COVID-19. Все они переносят инфекцию бессимптомно, но находятся на самоизоляции.

Напомним, 8 сентября в «Локомотиве» сообщили , что в команде выявили коронавирус. После этого результаты тестов отправили на перепроверку в Роспотребнадзор.

Из-за вируса оказалось под вопросом участие команды в предсезонном Кубке Гомельского, который пройдет в Москве 17 и 18 сентября. Как ранее сообщалось, красно-зеленые не выступят в предсезонном Кубке Невы.

«Мы не даем никаких комментариев на этот счет», — ответили порталу Юга.ру в пресс-службе «Локомотива-Кубань» на вопрос о ситуации с COVID-19.

Напомним, сезон-2020/21 стартует уже 20 сентября. Первые официальные игры «Локомотива» назначены на 23 и 26 сентября: в рамках Единой лиги ВТБ команда Евгения Пашутина на домашнем паркете встретится с «Калевом» и «Зеленой Гурой».

Как писали Юга.ру, ранее коронавирус выявили в ХК «Сочи» и у гандболисток краснодарской «Кубани».