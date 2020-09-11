В Краснодаре серийный велосипедный вор пытался угнать каток

Полицейские Краснодара в сентябре задержали подозреваемого в серии краж велосипедов, который собирался угнать машину спецтехники

В пресс-службе УМВД России по Краснодару 11 сентября рассказали, что в дежурную часть обратился владелец дорожного катка и сообщил, что дорожно-строительную технику пытались угнать.

Прибывшие на место полицейские установили, что каток был припаркован в 3-м Звенигородском проезде, а хозяин спецтехники заметил повреждение проводов зажигания и стартера.

Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия, изучили записи вс камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Предполагаемого преступника задержали у него дома, им оказался 18-летний ранее не судимый местный житель. В отделе МВД молодой человек признал свою вину и написал явку с повинной. Он объяснил, что не смог довести до конца преступный умысел «по независящим от него причинам».

В МВД выяснили, что парень украл в Краснодаре восемь велосипедов и перепродал их, ущерб составил более 100 тыс. рублей.