В Краснодаре пьяный мужчина угнал грузовик, чтобы съездить в магазин за алкоголем
В Краснодаре ночью 3 апреля полицейские задержали пьяного водителя, который угнал машину у работодателя
Сотрудники ГИБДД остановили грузовик на Ростовском шоссе. Они заметили у водителя внешние признаки алкогольного опьянения, при этом у него не было документов на машину.
Мужчина отказался от медицинского освидетельствования, поэтому против него составили административный протокол, по которому ему грозит штраф 30 тыс. рублей и лишение прав на срок до двух лет. Машину полицейские отправили на спецстоянку.
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Через несколько часов после задержания в полицию обратился владелец автомобиля с заявлением об угоне. Выяснилось, что 31-летний приезжий из Магадана живет в Краснодаре около года и работает на стройке в садоводческом товариществе «Победитель».
Ночью мужчина остался сторожить объект. Ему доверили ключи от грузовика, которые он должен был утром передать водителю. Рабочий выпил и решил съездить в магазин, чтобы купить алкоголь и еду, однако его задержали полицейские.
Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели его хищения).
Известно, что в 2018 году он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу и незаконный оборот наркотиков, сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
Как писали Юга.ру, 14 февраля в Краснодаре мужчина угнал «Газель», чтобы навестить возлюбленную. Однако он перепутал дорогу и поехал в другую сторону, где его и задержали.
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