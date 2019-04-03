В Краснодаре пьяный мужчина угнал грузовик, чтобы съездить в магазин за алкоголем

В Краснодаре ночью 3 апреля полицейские задержали пьяного водителя, который угнал машину у работодателя

Сотрудники ГИБДД остановили грузовик на Ростовском шоссе. Они заметили у водителя внешние признаки алкогольного опьянения, при этом у него не было документов на машину. Мужчина отказался от медицинского освидетельствования, поэтому против него составили административный протокол, по которому ему грозит штраф 30 тыс. рублей и лишение прав на срок до двух лет. Машину полицейские отправили на спецстоянку.

Через несколько часов после задержания в полицию обратился владелец автомобиля с заявлением об угоне. Выяснилось, что 31-летний приезжий из Магадана живет в Краснодаре около года и работает на стройке в садоводческом товариществе «Победитель». Ночью мужчина остался сторожить объект. Ему доверили ключи от грузовика, которые он должен был утром передать водителю. Рабочий выпил и решил съездить в магазин, чтобы купить алкоголь и еду, однако его задержали полицейские. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели его хищения).