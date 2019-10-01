На Кубани парень угнал трактор и врезался на нем в столб
Житель Каневского района в сентябре угнал трактор и попал на нем в аварию
ДТП произошло на хуторе Ударном. Водитель трактора съехал с дороги, повредил забор частного дома, а затем врезался в опору линии электропередач. Об аварии сообщили в местный отдел полиции.
Выяснилось, что за рулем трактора был 21-летний работник сельскохозяйственной базы. Парень не смог предъявить полицейским права на транспорт. Он объяснил, что собирался прокатиться на тракторе по хутору, а затем вернуть обратно, однако не справился с управлением, сообщили 1 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Против угонщика завели уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), предусматривающей до пяти лет лишения свободы.
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В Краснодарском крае это не первый случай попадания в ДТП на угнанном транспорте за прошлый месяц. В Белоглинском районе парень угнал машину со спящим владельцем в салоне, врезался на ней в препятствие и бросил машину.
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