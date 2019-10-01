На Кубани парень угнал трактор и врезался на нем в столб

Краснодарский край

Распечатать

Житель Каневского района в сентябре угнал трактор и попал на нем в аварию

ДТП произошло на хуторе Ударном. Водитель трактора съехал с дороги, повредил забор частного дома, а затем врезался в опору линии электропередач. Об аварии сообщили в местный отдел полиции.

Читайте также:

Выяснилось, что за рулем трактора был 21-летний работник сельскохозяйственной базы. Парень не смог предъявить полицейским права на транспорт. Он объяснил, что собирался прокатиться на тракторе по хутору, а затем вернуть обратно, однако не справился с управлением, сообщили 1 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Против угонщика завели уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), предусматривающей до пяти лет лишения свободы.

Читайте также:

В Краснодарском крае это не первый случай попадания в ДТП на угнанном транспорте за прошлый месяц. В Белоглинском районе парень угнал машину со спящим владельцем в салоне, врезался на ней в препятствие и бросил машину.

Каневской район Полиция Сельское хозяйство Угоны

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Лифты в Краснодаре надеются заменить к концу года
На Кубани парень угнал трактор и врезался на нем в столб
В Анапе полностью заменят уличное освещение
Краснодарцы отстояли в суде автобусный маршрут № 183А
Мужчина погиб под колесами «Газели» на трассе на Кубани
В школах Горячего Ключа установят домофоны после инцидента, когда мужчина порезал себе горло пилой

Лента новостей

В школах Горячего Ключа установят домофоны

После того, как в одну из школ зашел мужчина и порезал себе горло пилой

В сборную России вызвали игрока ФК «Краснодар»

Он примет участие в матчах отбора на Евро-2020

Статьи Партнерский

Как перестать бояться вышек сотовой связи?

Про мобильную связь и радиофобию в 8 карточках

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале