На Кубани парень угнал трактор и врезался на нем в столб

Житель Каневского района в сентябре угнал трактор и попал на нем в аварию

ДТП произошло на хуторе Ударном. Водитель трактора съехал с дороги, повредил забор частного дома, а затем врезался в опору линии электропередач. Об аварии сообщили в местный отдел полиции.

Выяснилось, что за рулем трактора был 21-летний работник сельскохозяйственной базы. Парень не смог предъявить полицейским права на транспорт. Он объяснил, что собирался прокатиться на тракторе по хутору, а затем вернуть обратно, однако не справился с управлением, сообщили 1 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Против угонщика завели уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), предусматривающей до пяти лет лишения свободы.