Краснодарец украл для девушки игрушку и воздушные шары, чтобы похитить у нее цепочку и телефон

В МВД сообщили об инциденте, который произошел в одном из цветочных магазинов Краснодара. Сотрудник торговой точки рассказал, что посетитель купил букет на сумму около 2 тыс. рублей. Затем он дополнительно заказал по телефону мягкую игрушку и воздушные шары. Покупатель попросил продавца передать товары своему знакомому, который зайдет в магазин, и пообещал позже переслать деньги, однако так и не сделал перевод. Ущерб магазину составил 4 тыс. рублей.

Полицейские разыскали и задержали злоумышленника в его доме на улице Кожевенной. Подозреваемым оказался 31-летний местный житель, который имеет судимость за грабеж и мошенничество, сообщили 9 сентября в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Сотрудники МВД выяснили, что накануне мужчина познакомился в интернете с девушкой. Он подарил ей игрушку и шары, похищенные в цветочном магазине, и во время этого же свидания завладел ее золотой цепочкой и телефоном.