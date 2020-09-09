Краснодарец украл для девушки игрушку и воздушные шары, чтобы похитить у нее цепочку и телефон
В полиции Краснодара 9 сентября рассказали о задержании мошенника, который обокрал магазин и обманул девушку
В МВД сообщили об инциденте, который произошел в одном из цветочных магазинов Краснодара. Сотрудник торговой точки рассказал, что посетитель купил букет на сумму около 2 тыс. рублей. Затем он дополнительно заказал по телефону мягкую игрушку и воздушные шары. Покупатель попросил продавца передать товары своему знакомому, который зайдет в магазин, и пообещал позже переслать деньги, однако так и не сделал перевод. Ущерб магазину составил 4 тыс. рублей.
Полицейские разыскали и задержали злоумышленника в его доме на улице Кожевенной. Подозреваемым оказался 31-летний местный житель, который имеет судимость за грабеж и мошенничество, сообщили 9 сентября в пресс-службе УМВД по Краснодару.
Сотрудники МВД выяснили, что накануне мужчина познакомился в интернете с девушкой. Он подарил ей игрушку и шары, похищенные в цветочном магазине, и во время этого же свидания завладел ее золотой цепочкой и телефоном.
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Злоумышленник рассказал девушке, что хочет заказать ювелирное украшение в подарок своей матери, и попросил на время дать ему цепочку как образец для мастера. Спустя несколько часов он снова обратился к новой знакомой с попросьбой дать ему свой телефон для важного звонка. После этого краснодарец незаметно скрылся и так и не вернул украшение с телефоном. Ущерб девушке составил более 40 тыс. рублей.
Мужчина находится под подпиской о невыезде, против него завели уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее Юга.ру рассказывали о том, как 26-летний краснодарец несколько недель воровал и продавал украшения своей девушки, чтобы свозить ее в Домбай.