У жителя Краснодара с помощью эвакуатора украли BMW. Иномарку нашли в 80 км от города

В пресс-службе УМВД РФ по Краснодару порталу Юга.ру 16 декабря рассказали, что в полицию краснодарского поселка Калинино 4 декабря обратился житель дома на улице Героя Яцкова. Он сообщил, что припарковал свой BMW на стоянке во дворе многоэтажки, после чего автомобиль пропал. Владелец машины оценил ущерб в 2,8 млн рублей.

Сотрудники МВД изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что автомобиль увезли на эвакуаторе. Водителя спецтехники задержали. Он сообщил данные заказчика транспортировки и его адрес в Абинске, где полицейские и обнаружили украденную иномарку, а затем вернули ее владельцу.

По подозрению в краже машины задержали двух краснодарцев — 24-летнего ранее судимого парня и 31-летнего мужчину, который раньше не привлекался к ответственности. На время следствия одного из них заключили под стражу, другой находится под подпиской о невыезде. На подозреваемых завели уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная в особо крупном размере). Им грозит до десяти лет лишения свободы.