У жителя Краснодара с помощью эвакуатора украли BMW. Иномарку нашли в 80 км от города
Полицейские раскрыли кражу автомобиля, который исчез в Краснодаре и нашелся в другом районе Кубани
В пресс-службе УМВД РФ по Краснодару порталу Юга.ру 16 декабря рассказали, что в полицию краснодарского поселка Калинино 4 декабря обратился житель дома на улице Героя Яцкова. Он сообщил, что припарковал свой BMW на стоянке во дворе многоэтажки, после чего автомобиль пропал. Владелец машины оценил ущерб в 2,8 млн рублей.
Сотрудники МВД изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что автомобиль увезли на эвакуаторе. Водителя спецтехники задержали. Он сообщил данные заказчика транспортировки и его адрес в Абинске, где полицейские и обнаружили украденную иномарку, а затем вернули ее владельцу.
По подозрению в краже машины задержали двух краснодарцев — 24-летнего ранее судимого парня и 31-летнего мужчину, который раньше не привлекался к ответственности. На время следствия одного из них заключили под стражу, другой находится под подпиской о невыезде. На подозреваемых завели уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная в особо крупном размере). Им грозит до десяти лет лишения свободы.
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Напомним, что в декабре в Краснодаре произошла серия краж деталей с машин. В начале месяца в разных районах города преступники сняли детали с нескольких автомобилей. 4 декабря в микрорайоне Гидростроителей воры украли с машины Toyota Camry две правые двери, передний бампер, капот и две передние фары. Похожие случаи произошли в Юбилейном микрорайоне — там похитили детали автомобилей Kia Ceed и Toyota Camry.
На следующий день хищения продолжились: преступники сняли колеса с автомобиля Mazda CX-5 во дворе многоэтажки в ГМР, а также фары с Audi и Land Cruiser на улицах Гаражной и Гаврилова. При этом в полицию обращались не все потерпевшие. Сейчас полицейские продолжают расследовать это дело, оно находится на контроле у начальника управления МВД по Краснодару.
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