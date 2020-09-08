В Сочи произошел лесной пожар

Сообщение о пожаре в селе Веселом поступило диспетчеру в 17:16. Спустя 20 минут на место прибыло первое пожарное подразделение. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, на месте очагами горела сухая растительность. Однако судя по видео, опубликованным в паблике «ЧП Сочи» «Вконтакте», дым поднимался над территорией, где находился зеленый лес.

Площадь пожара составила 500 кв. метров. К тушению привлекли 30 человек и 9 единиц техники. В 19:28 пожар ликвидировали.