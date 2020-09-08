Счетная палата РФ собирается проверить, как выплачивали надбавки медикам за работу с больными коронавирусом

В Счетной палате 8 сентября сообщили, что проверять выплаты медикам за работу с инфицированными COVID-19. С апреля на эти цели было выделено около 100 млрд рублей из госбюджета

Напомним, 8 апреля президент России Владимир Путин сообщил , что медики, работающие с больными COVID-19, получат дополнительные федеральные выплаты. По словам Путина, на протяжении трех месяцев сумма ежемесячной выплаты у врачей составит 80 тыс. рублей, у медперсонала среднего уровня 50 тыс. рублей, у младшего персонала 20 тыс. рублей. Также за работу с больными коронавирусом полагались надбавки сотрудникам скорой помощи. Врачам СМП обещали доплачивать 50 тыс. рублей, фельдшерам и водителям по 25 тыс. рублей.

Сначала выплаты медикам установили сроком на три месяца, после чего продлили до конца лета. А в конце августа вице-премьер Татьяна Голикова предложила платить надбавки и в сентябре, напомнил телеканал «360» .

Всего с апреля на выплаты медработникам за работу с коронавирусом было направлено около 100 млрд руб. А в начале сентября правительство выделило еще 22 млрд рублей.

В августе Счетная палата дополнила план проверок еще одним мероприятием, направленным на оценку эффективности оказания финансовой поддержки медработникам, работающим с COVID-19. Оно станет дополнением к уже включенному ранее в план анализу осуществления стимулирующих выплат медработникам.

Основной целью мероприятия станет проверка использования средств федерального бюджета, выделенных на стимулирующие выплаты медикам. Ее проведут совместно с контрольно-счетными органами регионов России. Наряду с Минздравом и Федеральным медико-биологическим агентством Счетная палата также собирается проверить органы государственной власти регионов и медицинские организации, сообщили 8 сентября на сайте Счетной Палаты.