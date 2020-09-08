Счетная палата РФ собирается проверить, как выплачивали надбавки медикам за работу с больными коронавирусом

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

В Счетной палате 8 сентября сообщили, что проверять выплаты медикам за работу с инфицированными COVID-19. С апреля на эти цели было выделено около 100 млрд рублей из госбюджета

Напомним, 8 апреля президент России Владимир Путин сообщил, что медики, работающие с больными COVID-19, получат дополнительные федеральные выплаты. По словам Путина, на протяжении трех месяцев сумма ежемесячной выплаты у врачей составит 80 тыс. рублей, у медперсонала среднего уровня 50 тыс. рублей, у младшего персонала 20 тыс. рублей. Также за работу с больными коронавирусом полагались надбавки сотрудникам скорой помощи. Врачам СМП обещали доплачивать 50 тыс. рублей, фельдшерам и водителям по 25 тыс. рублей.

Сначала выплаты медикам установили сроком на три месяца, после чего продлили до конца лета. А в конце августа вице-премьер Татьяна Голикова предложила платить надбавки и в сентябре, напомнил телеканал «360».

Всего с апреля на выплаты медработникам за работу с коронавирусом было направлено около 100 млрд руб. А в начале сентября правительство выделило еще 22 млрд рублей.

Читайте также:

В августе Счетная палата дополнила план проверок еще одним мероприятием, направленным на оценку эффективности оказания финансовой поддержки медработникам, работающим с COVID-19. Оно станет дополнением к уже включенному ранее в план анализу осуществления стимулирующих выплат медработникам.

Основной целью мероприятия станет проверка использования средств федерального бюджета, выделенных на стимулирующие выплаты медикам. Ее проведут совместно с контрольно-счетными органами регионов России. Наряду с Минздравом и Федеральным медико-биологическим агентством  Счетная палата также собирается проверить органы государственной власти регионов и медицинские организации, сообщили 8 сентября на сайте Счетной Палаты.

Отметим, что в мае, несмотря на обращение президента, не все медработники получили обещанные выплаты. После этого они стали записывать коллективные видеообращения на этот счет.

Читайте также:

Юга.ру писали, что видеобращения с жалобами на невыплату денег на Кубани записали медработники Краснодара, Кропоткина, Новокубанского, Темрюкского, Красноармейского, Староминского райнов, а в Армавире против руководства больницы возбудили первое в России уголовное дело о невыплатах надбавок.

Деньги Коронавирус Медицина Счетная палата

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи произошел лесной пожар
Улицы Краснодара встали в пробках после дождя
В Брюховецкой загорелся грузовой поезд
Счетная палата РФ собирается проверить, как выплачивали надбавки медикам за работу с больными коронавирусом
Автобус № 5 начнет ходить в новые районы Краснодара
В Сочи умерли два пенсионера с COVID-19

Лента новостей

Реклама на портале