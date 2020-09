В 11 школах Адыгеи обнаружили коронавирус. Но закрывать учебные заведения не стали

View this post on Instagram

Совсем недавно прозвенели первые звонки, и новый учебный год начался в обычном режиме с соблюдением всех мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора. Но, к сожалению, первая неделя показала, что коварный вирус никуда не ушел и уже проявился в одной из школ города. Источником инфекции стала семья старшеклассника. В результате, по предписанию территориального отдела Роспотребнадзора, весь класс, где учился заболевший, отправлен на карантин и переведен на дистанционное обучение. В школе проведен комплекс необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий. По вопросам организации безопасного учебного процесса сегодня я встречался с начальником управления образования, руководителями школ и учреждений дополнительного образования. Вместе выработали механизм конструктивного взаимодействия педагогов и родителей. Уважаемые родители, хочу обратиться, прежде всего, к вам. Будьте особо внимательны к своим детям, не отправляйте их в школу даже с малейшими признаками простудных заболеваний. В сложившихся условиях к этому следует отнестись с особой серьезностью. Нам вместе нужно сделать все, чтобы начатый учебный год был успешно завершен в традиционном формате. Ситуацию с распространением коронавируса в городе и республике эксперты называют стабильной, но напряженной. Обстановка может усложниться в связи с сезонной заболеваемостью. Призываю родителей более ответственно относиться к своему здоровью и здоровью наших детей.