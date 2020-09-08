В 11 школах Адыгеи обнаружили коронавирус. Но закрывать учебные заведения не стали

Коронавирусную инфекцию выявили у учителей и учеников в разных районах республики. Их перевели на дистанционное обучение.

О том, что коронавирусом заболел ученик школы в Адыгейске, рассказал 7 сентября в своем инстаграме мэр города Махмуд Тлехас. Он сообщил, что инфекцию выявили у одного из старшеклассников. В связи с этим детей из класса, где учится подросток, отправили по домам.

«По предписанию территориального отдела Роспотребнадзора весь класс, где учился заболевший, отправлен на карантин и переведен на дистанционное обучение. В школе проведен комплекс необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий», — сообщил глава Адыгейска.

Мэр попросил родителей быть особо внимательными к детям и не отправлять их в школу даже с малейшими признаками простуды.



«Ситуацию с распространением коронавируса в городе и республике эксперты называют стабильной, но напряженной. Обстановка может усложниться в связи с сезонной заболеваемостью», — предупредил Тлехас.