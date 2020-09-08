В 11 школах Адыгеи обнаружили коронавирус. Но закрывать учебные заведения не стали

Адыгея

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Коронавирусную инфекцию выявили у учителей и учеников в разных районах республики. Их перевели на дистанционное обучение.

О том, что коронавирусом заболел ученик школы в Адыгейске, рассказал 7 сентября в своем инстаграме мэр города Махмуд Тлехас. Он сообщил, что инфекцию выявили у одного из старшеклассников. В связи с этим детей из класса, где учится подросток, отправили по домам.

«По предписанию территориального отдела Роспотребнадзора весь класс, где учился заболевший, отправлен на карантин и переведен на дистанционное обучение. В школе проведен комплекс необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий», — сообщил глава Адыгейска.

Мэр попросил родителей быть особо внимательными к детям и не отправлять их в школу даже с малейшими признаками простуды.

«Ситуацию с распространением коронавируса в городе и республике эксперты называют стабильной, но напряженной. Обстановка может усложниться в связи с сезонной заболеваемостью», — предупредил Тлехас.

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8 сентября в министерстве образования и науки Адыгеи рассказали, что это не единственный случай заражения коронавирусом в школах республики. По данным ведомства, во всех муниципалитетах Адыгеи (кроме двух — Кошехабльского и Гиагинского) есть классы, которые в связи с заражением учителей и школьников переведены на дистанционное обучение.

«Всего в республике 138 школ, из них в 11 школах 15 классов закрыты на карантин, то есть 371 ученик занимается сейчас дистанционно. Такое обучение продлится две недели», — сообщили в минобре Адыгеи.

По данным из телеграм-канала оперштаба Адыгеи, к 8 сентября в регионе зафиксировали 3 тыс. 567 случаев заражения COVID-19, вылечились 3 тыс. 42 пациента, 30 больных скончались.

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Совсем недавно прозвенели первые звонки, и новый учебный год начался в обычном режиме с соблюдением всех мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора. Но, к сожалению, первая неделя показала, что коварный вирус никуда не ушел и уже проявился в одной из школ  города.  Источником инфекции стала семья старшеклассника. В результате, по предписанию территориального отдела Роспотребнадзора,  весь класс, где учился заболевший, отправлен на карантин и переведен на дистанционное обучение.  В школе проведен комплекс необходимых  санитарно-эпидемиологических мероприятий. По вопросам организации безопасного учебного процесса сегодня я  встречался с начальником управления образования, руководителями школ и учреждений дополнительного образования. Вместе выработали механизм  конструктивного взаимодействия педагогов и родителей. Уважаемые родители, хочу обратиться, прежде всего, к вам. Будьте особо внимательны к своим детям, не отправляйте их в школу даже с малейшими признаками простудных заболеваний. В сложившихся условиях к этому следует отнестись с особой серьезностью. Нам вместе нужно сделать все, чтобы начатый учебный год  был успешно завершен в традиционном формате. Ситуацию с распространением  коронавируса в  городе и республике эксперты называют стабильной, но напряженной.  Обстановка может усложниться в связи с сезонной заболеваемостью.  Призываю родителей более ответственно относиться к своему здоровью и  здоровью наших детей.

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Здравоохранение Коронавирус Образование Школа Школьники

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