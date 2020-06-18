Врачи назвали основные симптомы COVID-19 у детей

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Китайские педиатры в середине июня опубликовали исследование, посвященное симптомам коронавируса у детей

Напомним, 18 июня в Краснодарском крае зарегистрировали за сутки 69 новых случаев коронавируса, при этом среди заболевших 7 детей. В стационарах продолжают лечение 2 тыс. 202 человека с подозрением на COVID-19, из них 155 детей.

Телеканал «360» 18 июня обратил внимание на то, что в научном издании PLoS Medicine на днях опубликовали исследование китайских педиатров из Сианьского университета Цзяотун о том, как распознать коронавирус у детей.

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По мнению специалистов, главные симптомы COVID-19 у детей — лихорадка, рвота и диарея. Отмечается, что высокая температура была у 76% заболевших детей, сильный кашель — у 60%, рвота и диарея — у 12%. Еще у 1-2% детей были боли в суставах и шелушение кожи как при синдроме Кавасаки.

Врачи отметили, что 82% заболевших детей перенесли COVID-19 в умеренной форме, а 18% — в легкой.

Ранее Юга.ру публиковали рекомендации Роспотребнадзора о том, как гулять с детьми во время пандемии, и как правильно обсуждать с ними тему коронавируса. А в разделе «Мнения» вышла колонка врача-педиатра клиники доказательной медицины DocDeti Романа Шияна о том, как болеют COVID-19 дети, передается ли вирус через грудное молоко и как лечить инфекцию.

Дети Здравоохранение Коронавирус Медицина Наука

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