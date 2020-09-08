В России за время пандемии коронавирусом заболели почти 50 тыс. детей

Краснодарский край, Вся Россия

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В Роспотребнадзоре 8 сентября рассказали, сколько детей заразились COVID-19 за время пандемии в России и в какой форме они переносят инфекцию

Напомним, за последние сутки по всей стране выявили 5 тыс. 99 случаев COVID-19. Всего за время пандемии в России коронавирусом заразились 1 млн 35 тыс. 789 человек.

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8 сентября в пресс-службе Роспотребнадзора рассказали РИА «Новости», что за первые полгода 2020 года коронавирусом в России переболели 47 тыс. 712 детей (8,4% от общего числа инфицированных россиян).

У большинства заразившихся детей (49,9%) коронавирусная инфекция протекала в легкой форме, еще 32,3% детей переболели бессимптомно, а в тяжелой форме COVID-19 перенесли 0,2% инфицированных. Осложнения, вызванные коронавирусом [речь идет о пневмонии — Юга.ру], зарегистрировали у порядка 8% заболевших детей, преимущественно старше 7 лет, уточнил RT.

У остальных несовершеннолетних COVID-19 протекал в среднетяжелой форме. При этом в среднетяжелой и тяжелой форме болезнь чаще всего переносили дети до года.

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Напомним, к 8 сентября COVID-19 зарегистрировали у 11 тыс. 930 жителей Кубани, среди них 798 детей. Как сообщили 1 сентября в краевом минздраве, за время пандемии среди детей не зафиксировали ни одной смерти, для их лечения не использовали аппараты ИВЛ и ЭКМО, заболевание у них протекало в легкой и среднетяжелой форме.

Дети Здравоохранение Коронавирус Медицина Роспотребнадзор

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