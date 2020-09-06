На Кубани умер 26-летний пациент с коронавирусом

Краснодарский край

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Оперштаб Краснодарского края 6 сентября рассказал, что за прошлые сутки в регионе скончались два пациента, заболевших COVID-19

Напомним, к 6 сентября число носителей коронавируса на Кубани достигло 11 тыс. 747 человек. За время пандемии, по официальным данным, скончались 193 пациента, 2 из них — за последние сутки. В краевом оперштабе рассказали истории их болезни.

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В Усть-Лабинскую ЦРБ поступил 26-летний житель Кропоткина с подтвержденным коронавирусом. Больного подключили к аппарату ИВЛ, но он скончался от двусторонней полисегментарной пневмонии. В оперштабе уточнили, что у молодого человека был сахарный диабет.

В Крымскую ЦРБ госпитализировали 73-летнюю жительницу Новороссийска. Врачи диагностировали у нее COVID-19, на фоне которого у женщины развилась двусторонняя пневмония в тяжелой форме. Спасти ее не удалось. Отмечается, что у пациентки были сопутствующие заболевания — болезни сердца и гипертония.

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Ранее Юга.ру рассказывали о том, что житель Геленджика с коронавирусом и его отец пытались попасть на лечение в медучреждения Кубани, однако в пяти больницах им отказали в госпитализации, сославшись на нехватку мест. Комментируя ситуацию минздрав региона заверил, что в ковид-госпиталях края нет дефицита коек.

После выхода новости геленджичанин рассказал порталу Юга.ру, что его отцу сделали компьютерную томографию, которая выявила поражение легких на 20%, после чего его положили в Лабинскую ЦРБ.

Здравоохранение Кавказский район Коронавирус Крымский район Медицина Новороссийск смерть Усть-Лабинский район

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