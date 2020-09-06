На Кубани умер 26-летний пациент с коронавирусом

Оперштаб Краснодарского края 6 сентября рассказал, что за прошлые сутки в регионе скончались два пациента, заболевших COVID-19

Напомним, к 6 сентября число носителей коронавируса на Кубани достигло 11 тыс. 747 человек. За время пандемии, по официальным данным, скончались 193 пациента, 2 из них — за последние сутки. В краевом оперштабе рассказали истории их болезни.

В Усть-Лабинскую ЦРБ поступил 26-летний житель Кропоткина с подтвержденным коронавирусом. Больного подключили к аппарату ИВЛ, но он скончался от двусторонней полисегментарной пневмонии. В оперштабе уточнили, что у молодого человека был сахарный диабет.