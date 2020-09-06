На Кубани число носителей коронавируса за сутки увеличилось на 93 человека, из них 41 — в Краснодаре

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым, Вся Россия

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В Краснодарском крае количество зараженных COVID—19 к 6 сентября достигло 11 тыс. 747 человек

По данным федерального оперштаба, в России к 6 сентября за сутки выявили 5 тыс. 195 новых случаев инфицирования в 84 регионах. При этом у 22,2% зараженных болезнь протекала без клинических проявлений, написал RT. Из больших выписали с выздоровлением 2 тыс. 823 пациента, а 61 больной скончался.

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Больше всего новых случаев коронавируса вновь выявлено в Москве (620), Санкт—Петербурге (192) и Московской области (167). Данные по зараженным на юге и Северном Кавказе следующие:

  • Ростовская область — 155;
  • Ставропольский край — 126;
  • Краснодарский край — 93;
  • Крым — 81;
  • Дагестан — 75;
  • Карачаево-Черкесия — 59;
  • Ингушетия — 39;
  • Кабардино-Балкария — 32;
  • Северная Осетия — 25;
  • Адыгея — 20;
  • Севастополь — 17;
  • Чечня — 7.

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За все время в России коронавирус зафиксировали у 1 млн 25 тыс. 505 человек. Из них 840 тыс. 949 пациентов выздоровели, а 17 тыс. 820 скончались.

В оперштабе Кубани уточнили, что среди 93 заболевших 56 женщин и 37 мужчин, самому старшему пациенту 85 лет. Новые случаи инфицирования распределились по муниципалитетам следующим образом:

  • Краснодар — 41 (в том числе два ребенка 6 и 12 лет);
  • Сочи — 9;
  • Крыловский и Ейский районы — по 5;
  • Горячий Ключ — 4; 
  • Геленджик, Новороссийск, Крымский, Каневской, Северский, Кущевский, Белореченский, Павловский, Динской и Тихорецкий районы — по 2; 
  • Калининский, Абинский, Красноармейский, Апшеронский, Курганинский, Туапсинский, Тбилисский, Усть-Лабинский и Староминский районы — по 1.

С начала пандемии в Краснодарском крае официально зарегистрировали 11 тыс. 747 носителей COVID-19, включая 788 детей. Из больниц выписали 9 тыс. 570 выздоровевших пациентов (+30 за последние сутки), умерли 193 заболевших (+2 за сутки)

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В больницы с подозрением на коронавирус обратились 37 тыс. 582 жителя Кубани, в том числе 4 тыс. 533 ребенка. В стационарах лечатся 3 тыс. 848 больных, среди них 70 детей.  В лабораториях региона сделали 866 тыс. 667 тестов.

Здравоохранение Коронавирус Краснодар Медицина

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