На Кубани число носителей коронавируса за сутки увеличилось на 93 человека, из них 41 — в Краснодаре

В Краснодарском крае количество зараженных COVID—19 к 6 сентября достигло 11 тыс. 747 человек

По данным федерального оперштаба, в России к 6 сентября за сутки выявили 5 тыс. 195 новых случаев инфицирования в 84 регионах. При этом у 22,2% зараженных болезнь протекала без клинических проявлений, написал RT . Из больших выписали с выздоровлением 2 тыс. 823 пациента, а 61 больной скончался.

Больше всего новых случаев коронавируса вновь выявлено в Москве (620), Санкт—Петербурге (192) и Московской области (167). Данные по зараженным на юге и Северном Кавказе следующие:

За все время в России коронавирус зафиксировали у 1 млн 25 тыс. 505 человек . Из них 840 тыс. 949 пациентов выздоровели, а 17 тыс. 820 скончались .

В оперштабе Кубани уточнили, что среди 93 заболевших 56 женщин и 37 мужчин, самому старшему пациенту 85 лет. Новые случаи инфицирования распределились по муниципалитетам следующим образом:

Краснодар — 41 (в том числе два ребенка 6 и 12 лет);

Сочи — 9;

Крыловский и Ейский районы — по 5;

Горячий Ключ — 4;

Геленджик, Новороссийск, Крымский, Каневской, Северский, Кущевский, Белореченский, Павловский, Динской и Тихорецкий районы — по 2;

Калининский, Абинский, Красноармейский, Апшеронский, Курганинский, Туапсинский, Тбилисский, Усть-Лабинский и Староминский районы — по 1.