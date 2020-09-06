На Кубани число носителей коронавируса за сутки увеличилось на 93 человека, из них 41 — в Краснодаре
В Краснодарском крае количество зараженных COVID—19 к 6 сентября достигло 11 тыс. 747 человек
По данным федерального оперштаба, в России к 6 сентября за сутки выявили 5 тыс. 195 новых случаев инфицирования в 84 регионах. При этом у 22,2% зараженных болезнь протекала без клинических проявлений, написал RT. Из больших выписали с выздоровлением 2 тыс. 823 пациента, а 61 больной скончался.
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Больше всего новых случаев коронавируса вновь выявлено в Москве (620), Санкт—Петербурге (192) и Московской области (167). Данные по зараженным на юге и Северном Кавказе следующие:
- Ростовская область — 155;
- Ставропольский край — 126;
- Краснодарский край — 93;
- Крым — 81;
- Дагестан — 75;
- Карачаево-Черкесия — 59;
- Ингушетия — 39;
- Кабардино-Балкария — 32;
- Северная Осетия — 25;
- Адыгея — 20;
- Севастополь — 17;
- Чечня — 7.
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За все время в России коронавирус зафиксировали у 1 млн 25 тыс. 505 человек. Из них 840 тыс. 949 пациентов выздоровели, а 17 тыс. 820 скончались.
В оперштабе Кубани уточнили, что среди 93 заболевших 56 женщин и 37 мужчин, самому старшему пациенту 85 лет. Новые случаи инфицирования распределились по муниципалитетам следующим образом:
- Краснодар — 41 (в том числе два ребенка 6 и 12 лет);
- Сочи — 9;
- Крыловский и Ейский районы — по 5;
- Горячий Ключ — 4;
- Геленджик, Новороссийск, Крымский, Каневской, Северский, Кущевский, Белореченский, Павловский, Динской и Тихорецкий районы — по 2;
- Калининский, Абинский, Красноармейский, Апшеронский, Курганинский, Туапсинский, Тбилисский, Усть-Лабинский и Староминский районы — по 1.
С начала пандемии в Краснодарском крае официально зарегистрировали 11 тыс. 747 носителей COVID-19, включая 788 детей. Из больниц выписали 9 тыс. 570 выздоровевших пациентов (+30 за последние сутки), умерли 193 заболевших (+2 за сутки).
В тяжелом состоянии к ИВЛ подключены 37 пациента, еще 5 — на ЭКМО.
В больницы с подозрением на коронавирус обратились 37 тыс. 582 жителя Кубани, в том числе 4 тыс. 533 ребенка. В стационарах лечатся 3 тыс. 848 больных, среди них 70 детей. В лабораториях региона сделали 866 тыс. 667 тестов.
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