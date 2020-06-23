В Краснодаре умерла 25-летняя девушка с COVID-19

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 23 июня стало известно о смерти еще двух пациентов с коронавирусом

Как писали Юга.ру, в России за последние сутки выявили 7 тыс. 425 новых случаев заражения коронавирусом. Вылечились 12 тыс. 13 человек, скончались 153 больных.

На Кубани за минувшие сутки зарегистрировали еще 60 случаев инфицирования. Выздоровели 57 человек, было 2 смертельных исхода. В краевом оперативном штабе рассказали об этих случаях подробнее.

7 июня в Тихорецкую ЦРБ госпитализировали 61-летнюю жительницу Кропоткина. Компьютерная томография показала у нее двустороннюю пневмонию. В тот же день анализ подтвердил коронавирус, после чего больную перевели в специализированная клиническую инфекционную больницу в Крансодаре. С 19 июня пациентка находилась на ИВЛ. Женщина имела ряд хронических болезней: сахарный диабет, сердечная недостаточность, гипертония, болезнь почек.

19 июня в эту же больницу перевели 25-летнюю жительницу Тимашевска из Красноармейской ЦРБ. У нее обнаружили COVID-19, диагностировали двустороннюю вирусную пневмонию тяжелого течения. У девушки также были сопутствующие заболевания — гипертоническая болезнь и хроническая сердечная недостаточность.

Спасти их обеих не удалось, сообщили в оперштабе.

Кавказский район Коронавирус Краснодар Медицина Тимашевский район

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