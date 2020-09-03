В Сочи распустился безвременник великолепный, который может бороться с раком
В Сочи к началу осени зацвел безвременник великолепный — растение, которым лечат онкозаболевания
Сочинский национальный парк — основное место сохранения этого редкого вида флоры. У цветов нежные розово-пурпурные или фиолетовые бутоны, напоминающие по форме крокусы. Они обладают лекарственными свойствами.
«Безвременник великолепный занесен в Красную книгу России. Он стал редким из-за большого содержания колхицина, его клубнелуковицы в большом количестве заготавливали для производства препарата от рака кожи», — рассказали 3 сентября в пресс-службе Сочинского нацпарка.
Кроме того, растение используют в генетических работах, потому что колхицин, который в нем содержится, способствует быстрому удвоению хромосом за короткое время.
В итоге ареал произрастания безвременника значительно сократился. Сейчас его нечасто можно встретить в лесах и на субальпийских лугах Кавказских гор.
Цветение безвременника начинается осенью, когда нет времени для завязывания плодов, откуда и название «безвременник». Считается, что эти цветы появились из крови Прометея, когда тот был прикован на Орлиных сказах в районе Сочи, заключили в нацпарке.
Ранее Юга.ру писали, что в августе в Сочи созрели токсичные плоды, похожие на яблоки, от которых нет противоядия. А в начале лета в нацпарке распустилась магнолия, сладко-лимонный аромат которой может вызвать головную боль и головокружение. В июне там цвели ядовитый олеандр и аленький цветочек — паразит, а в конце июля созрела ядовитая лавровишня.