В Сочи распустился безвременник великолепный, который может бороться с раком

Сочинский национальный парк — основное место сохранения этого редкого вида флоры. У цветов нежные розово-пурпурные или фиолетовые бутоны, напоминающие по форме крокусы. Они обладают лекарственными свойствами.

«Безвременник великолепный занесен в Красную книгу России. Он стал редким из-за большого содержания колхицина, его клубнелуковицы в большом количестве заготавливали для производства препарата от рака кожи», — рассказали 3 сентября в пресс-службе Сочинского нацпарка.

Кроме того, растение используют в генетических работах, потому что колхицин, который в нем содержится, способствует быстрому удвоению хромосом за короткое время.

В итоге ареал произрастания безвременника значительно сократился. Сейчас его нечасто можно встретить в лесах и на субальпийских лугах Кавказских гор.

Цветение безвременника начинается осенью, когда нет времени для завязывания плодов, откуда и название «безвременник». Считается, что эти цветы появились из крови Прометея, когда тот был прикован на Орлиных сказах в районе Сочи, заключили в нацпарке.