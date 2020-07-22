В Сочи созрела ядовитая лавровишня

В Сочи в июле созрела лекарственная лавровишня, в которой содержится синильная кислота

Ягоды дерева имеют лечебные свойства и применяются в народной медицине при головных болях, расстройствах желудка, бессонице и других болезнях.

«Однако, несмотря на полезные свойства растения, не нужно забывать, что оно относится к ядовитым культурам. В составе растения присутствует большое количество синильной кислоты, которую можно примерять лишь в слабой концентрации. Если употребить ее сверх нормы, наступает сильное отравление, а в некоторых случаях и смерть», — сообщили в пресс-службе Сочинского нацпарка 22 июля.

По словам специалистов, главные признаки отравления — отдышка, осиплый голос и затрудненное дыхание. В нацпарке напомнили, что оригинальное название культуры произошло из-за сходства листьев растения с лавром, а плодов — с вишней. Так дерево назвал французский ботаник Пьер Белон в XVI веке.

Как писали Юга.ру, в начале лета в Сочи распустилось еще одно ядовитое растение — магнолии. Сладко-лимонный аромат магнолий может вызвать головную боль и головокружение. А в июне в Сочи зацвели ядовитый олеандр и аленький цветочек — паразит.