В Кореновске дети бросали цветы в Вечный огонь

В Кореновском районе в начале сентября дети бросали цветы в Вечный огонь, глава муниципалитета прокомментировал ситуацию

Днем 3 сентября в социальных сетях распространили видео с камер наблюдения, снятое в Кореновском районе. На кадрах видно, как двое детей срывают цветы и бросают их в Вечный огонь, а рядом стоит женщина и смотрит на происходящее. Интернет-пользовали написали, что это их мать.

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Портал Юга.ру позвонил в приемную главы Кореновска, там ответили, что ничего не знают о ситуации. После этого редактор портала прислала ссылку на видео, но в приемной ответили, что посмотреть видео не могут, так как оно опубликовано в закрытом паблике. В пресс-службе администрации Кореновского района порталу Юга.ру отказались комментировать ситуацию.

Сам глава Кореновского района Сергей Голобородько накануне опубликовал видео инцидента в своем инстаграме. Голобородько написал, что возмущен отношением жителей к памятникам Великой Отечественной войны. «Мы увековечили подвиг советского народа в знак вечной памяти и глубокого уважения к тем, кто отдал свои жизни за наше благополучие и мирное небо над головой. Дорогие кореновцы, давайте относиться с уважением к памяти о героическом самопожертвовании наших дедов и прадедов», — обратился к местным жителям глава муниципалитета.