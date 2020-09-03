В Кореновске дети бросали цветы в Вечный огонь

Краснодарский край

Распечатать

В Кореновском районе в начале сентября дети бросали цветы в Вечный огонь, глава муниципалитета прокомментировал ситуацию

Днем 3 сентября в социальных сетях распространили видео с камер наблюдения, снятое в Кореновском районе. На кадрах видно, как двое детей срывают цветы и бросают их в Вечный огонь, а рядом стоит женщина и смотрит на происходящее. Интернет-пользовали написали, что это их мать.

Читайте также:

Портал Юга.ру позвонил в приемную главы Кореновска, там ответили, что ничего не знают о ситуации. После этого редактор портала прислала ссылку на видео, но в приемной ответили, что посмотреть видео не могут, так как оно опубликовано в закрытом паблике. В пресс-службе администрации Кореновского района порталу Юга.ру отказались комментировать ситуацию.

Сам глава Кореновского района Сергей Голобородько накануне опубликовал видео инцидента в своем инстаграме. Голобородько написал, что возмущен отношением жителей к памятникам Великой Отечественной войны.

«Мы увековечили подвиг советского народа в знак вечной памяти и глубокого уважения к тем, кто отдал свои жизни за наше благополучие и мирное небо над головой. Дорогие кореновцы, давайте относиться с уважением к памяти о героическом самопожертвовании наших дедов и прадедов», — обратился к местным жителям глава муниципалитета.

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, в 2015 году в Новороссийске на танцовщиц, записавших видео тверка на фоне «Малой земли», завели дела о мелком хулиганстве. Руководительнице танцевальной группы назначили 15 суток ареста, также она лишилась работы. В мае 2019 года группа молодых людей устроила фотосессию у мемориала «Малая земля», их арестовали. А в начале августа этого года в Сочи две девушки пробежали по военному мемориалу.

View this post on Instagram

Возмущает отношение жителей к памятникам Великой Отечественной войны. Они созданы не для развлечений. Мы увековечили подвиг советского народа в знак вечной памяти и глубокого уважения к тем, кто отдал свои жизни за наше благополучие и мирное небо над головой. Дорогие кореновцы, давайте относиться с уважением к памяти о героическом самопожертвовании наших дедов и прадедов. Ведь эта память бесценна! #Кореновскийрайон #Кореновск #НашКореновскийрайон #Кубань #Краснодарскийкрай #местноесамоуправление

A post shared by Сергей Голобородько (@sagoloborodko2019) on

Вандализм Великая Отечественная война Дети История Кореновский район Памятники Хулиганство

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани объявили экстренное предупреждение по непогоде
Стало известно, что хотят сделать в краснодарском микрорайоне Черемушки за два года
В Кореновске дети бросали цветы в Вечный огонь
В Сочи распустился безвременник великолепный, который может бороться с раком
У павлинов сочинского «Дендрария» вылупились девять птенцов
На Кубани на турецком корабле нашли 15-летнего парня из Африки, который искал лучшей жизни

Лента новостей

Реклама на портале