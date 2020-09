В Кореновске дети бросали цветы в Вечный огонь

View this post on Instagram

Возмущает отношение жителей к памятникам Великой Отечественной войны. Они созданы не для развлечений. Мы увековечили подвиг советского народа в знак вечной памяти и глубокого уважения к тем, кто отдал свои жизни за наше благополучие и мирное небо над головой. Дорогие кореновцы, давайте относиться с уважением к памяти о героическом самопожертвовании наших дедов и прадедов. Ведь эта память бесценна! #Кореновскийрайон #Кореновск #НашКореновскийрайон #Кубань #Краснодарскийкрай #местноесамоуправление