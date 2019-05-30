Бастрыкин поручил проверить фотосессию у мемориала «Малая земля» в Новороссийске и стрелявшего в воздух краснодарца
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по фактам фотосессии у памятника участникам войны в Новороссийске и стрельбы в Краснодаре, о которых сообщили СМИ
Группа молодых людей устроила фотосессию на мемориале «Малая земля» 28 мая. Очевидец снял происходящее на видео, которое распространили местные паблики и СМИ. На кадрах блондинка в откровенной одежде и с битой в руках позировала на фоне облитого красной краской автомобиля.
В СКР отметили, что «фотосессия, оскверняющая память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны в борьбе за Родину, вызвала неоднозначную реакцию жителей города и большой общественный резонанс».
Также следователям поручено проверить инцидент со стрельбой, произошедший в Краснодаре 29 мая. Местный житель опубликовал в своем инстаграме видео, как едет на кабриолете по встречной полосе и стреляет из пистолета в воздух. Позже он удалил ролик, но он уже распространился в соцсетях.
Доследственные проверки по указанным фактам начали в следственном управлении по Краснодарскому краю.
«Поручено дать всестороннюю юридическую оценку всем обстоятельствам, изложенным в публикациях. По результатам будут приняты процессуальные решения», — сообщили в пресс-службе ведомства.
При этом, как пишет «Наша газета», принявшие участие в фотосессии молодые люди уже принесли публичные извинения. Они отметили, что в их действиях не было злого умысла. Полиция составила на них протоколы о мелком хулиганстве и нарушении правил расположения автомобиля на проезжей части.
Как писали Юга.ру, в 2015 году на танцовщиц, записавших видео тверка на фоне «Малой земли», завели дела о мелком хулиганстве. Руководительнице танцевальной группы назначили 15 суток ареста, также она лишилась работы.
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