В Краснодаре 20-летний водитель въехал в памятник около Вечного огня, пытаясь скрыться от полиции

В центре Краснодара ночью 18 мая произошло ДТП, в котором парень врезался в конструкцию мемориала, который отремонтировали ко Дню Победы

Происшествие случилось около 3:00 на улице Северной. Патрульная служба полиции остановила машину, которая ехала по улице Октябрьской. Во время проверки документов 20-летний водитель попытался на машине скрыться от полиции. Он не справился с управлением и въехал в элемент памятного комплекса у Вечного огня на Северной.

На молодого человека составили три административных протокола: по ст. 19.3. КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), а также ст. 12.37. КоАП РФ (Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств).

Водителю грозит штраф более 30 тыс. рублей и административный арест на срок до 15 суток, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару 18 мая.

ДТП прокомментировал мэр Краснодара Евгений Первышов во время заседания оперштаба. Глава города рассказал, что, несмотря на уменьшение количества машин на дорогах в период карантина, в краевой столице произошел ряд резонансных аварий: