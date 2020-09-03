В Краснодаре почтили память жертв терактов

В Краснодаре 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, прошли памятные акции. Из-за пандемии коронавируса их провели без очного присутствия граждан

С 2005 года в России 3 сентября отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом, эта дата напрямую связана с захватом заложников в школе Беслана 1–3 сентября 2004 года. В этот день по всей стране вспоминают жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.

С 1 по 3 сентября 2004 года группа вооруженных террористов удерживала школу в Беслане в Северной Осетии. В руках боевиков оказалось более 1,1 тыс. человек — в основном дети и женщины. В результате теракта погибли 334 человека: 186 детей, 118 родственников и друзей учеников, 17 сотрудников школы, 10 сотрудников ФСБ, 2 спасателя МЧС и 1 сотрудник МВД.

266 жертв теракта похоронены на мемориальном кладбище «Город ангелов». В 2019 году российский журналист Юрий Дудь опубликовал трехчасовой фильм о теракте в Беслане. Портал Юга.ру публиковал фоторепортажи с десятой годовщины теракта, с вахты памяти по жертвам трагедии в 2014 году и мини-реквиема в Сочи.

3 сентября 2020 года памятные акции в Краснодаре из-за пандемии коронавируса решили провести без очного присутствия граждан либо в онлайн-формате.

Утром представители Центра патриотического воспитания молодежи Краснодара и городского управления по делам молодежи зажгли свечи и возложили цветы в память о павших в террористических актах у памятника жертвам теракта в Краснодаре 25 августа 2003 года. Также цветы будут возлагать в течение дня перед Войсковым собором Александра Невского.