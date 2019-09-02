«Чем чаще говорить про Беслан — тем лучше». Юрий Дудь выпустил большой документальный фильм о трагедии в Беслане

«Когда изучаешь обстоятельства этого теракта, хочется кричать и плакать от ужаса, злобы, сочувствия и боли. В этом выпуске мы покажем людей, которые продолжают жить нормальной жизнью, как бы сильно по ним этот теракт не ударил», — говорит Дудь в начале фильма.

Трагедия в Беслане произошла 15 лет назад. 1 сентября 2004 года террористы захватили школу №1 в Беслане. В течение трех дней 1128 человек удерживали в заложниках — среди них дети, учителя и другие люди, которые пришли на праздничную линейку. Среди захваченных было много детей дошкольного возраста: в городе не работали четыре детсада из девяти, и родители взяли малышей с собой на праздник.

Заложников держали в спортзале, тренажерном зале, душевых и столовой. Некоторые помещения были заминированы, в других находились смертницы с «поясами шахида». Боевиков убили на третий день: после прогремевших внутри взрывов школу взяли штурмом. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Более 800 человек получили травмы.

Зачем в 2019 году нужен этот фильм? Этот выпуск YouTube-шоу Дудя, по словам автора — не только о тех, кто погиб в теракте, но и о тех, кто продолжает жить. «Мы покажем, что Беслан — это не только кошмар 2004 года, но и сильные люди, которые уже полтора десятилетия ведут героическую борьбу за свое здоровье и счастье», — заявляется в описании фильма.

«Чем чаще говорить про Беслан — тем лучше. Наша логика следующая. Когда-то государство допустило ошибки, которые привели к беде. Сейчас государство должно окружить максимальной заботой всех, кто пострадал. И только через эту заботу оно может получить прощение, а после — доверие людей», — говорит в фильме Юрий Дудь.

Как почтить память погибших? В России с 3 сентября 2005 года отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. В 2019 году в Краснодаре, как их в других городах страны, пройдет ежегодная акция «Свеча памяти». Она начнется в 20:00 в сквере Жукова перед зданием администрации края.