Греция разрешила россиянам въезд в страну и установила лимит по числу посетителей в неделю

Напомним, из-за распространения COVID-19 в марте Россия и другие страны закрыли границы. С 1 августа Россия частично возобновила авиасообщение с несколькими турецкими городами, Великобиранией и Танзанией, а также открыла границы с Абхазией. Позже россиянам разрешили летать в турецкие Бодрум, Анталью и Даламан.

С 7 сентября въезд для россиян также разрешили власти Греции. Однако до 21 сентября страна решила принимать не больше 500 граждан России в неделю. Прибывать туристы будут в аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.

Россияне должны будут предъявить отрицательный анализ на COVID-19, взятый методом ПЦР не поздее 72 часов до прилета в Грецию. Его дожны делать в сертифицированных лабораториях и предоставлять справку со всеми данными человека на английском языке. При отсутствии такого теста посадка на борт самолета запрещается.

Также желающим отдохнуть в Греции нужно заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в стране за день до прибытия, квитанцию о бронировании гостиницы или другого временного места жительства, сообщило 2 сентября РИА «Новости».