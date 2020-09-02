Греция разрешила россиянам въезд в страну и установила лимит по числу посетителей в неделю
Греция с 7 сентября частично открывает границы с Россией, закрытые из-за пандемии коронавируса
Напомним, из-за распространения COVID-19 в марте Россия и другие страны закрыли границы. С 1 августа Россия частично возобновила авиасообщение с несколькими турецкими городами, Великобиранией и Танзанией, а также открыла границы с Абхазией. Позже россиянам разрешили летать в турецкие Бодрум, Анталью и Даламан.
С 7 сентября въезд для россиян также разрешили власти Греции. Однако до 21 сентября страна решила принимать не больше 500 граждан России в неделю. Прибывать туристы будут в аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.
Россияне должны будут предъявить отрицательный анализ на COVID-19, взятый методом ПЦР не поздее 72 часов до прилета в Грецию. Его дожны делать в сертифицированных лабораториях и предоставлять справку со всеми данными человека на английском языке. При отсутствии такого теста посадка на борт самолета запрещается.
Также желающим отдохнуть в Греции нужно заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в стране за день до прибытия, квитанцию о бронировании гостиницы или другого временного места жительства, сообщило 2 сентября РИА «Новости».
В Греции за последние сутки зафиксировали 207 случаев коронавируса, 20 из которых обнаружили при контроле на въезде в страну. Всего за время пандемии в Греции число инфицированных достигло 10 тыс. 524 человек, при этом 271 больной скончался, напомнил RT.
Как писали Юга.ру, также россиянам разрешили въезд в Черногорию и Киргизию. В ближайшее время сообщение с РФ собираются восстановиь Польша и Грузия.
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