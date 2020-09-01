Как во время пандемии будут учиться студенты и как их заселят в общежития? Вот что решило Минобрнауки
В преддверии нового учебного года в Минобрнауки РФ рассказали, как будут учиться студенты во время пандемии коронавируса и какие правила должны соблюдаться в общежитиях
Напомним, в середине марта кубанские студенты перешли на дистанционный формат обучения из-за распространения коронавируса, а с начала мая Минобрнауки решило продлить такой формат обучения.
31 августа пресс-служба Минобрнауки РФ сообщила, что глава ведомства Валерий Фальков подписал приказ об организации образовательного процесса в высших учебных заведениях России в новом учебном году.
Документ вступил в силу 1 сентября. В нем указаны следующие меры профилактики распространения COVID-19:
- создание условий для обработки рук антисептиками;
- контроль температуры бесконтактным способом минимум два раз в день;
- запрет на допуск в учебные учреждения лиц с признаками инфекционных заболеваний;
- соблюдение масочного режима;
- соблюдение социальной дистанции;
- обработка поверхностей дезинфицирующими средствами;
- проветривание помещений.
При соблюдении мер безопасности образовательный процесс в вузах будет проводиться очно. Но если эпидемиологическая обстановка ухудшится, студентов переведут на дистанционное обучение.
В случае, если сотруднику вуза необходимо будет отправиться в другой регион, руководитель этой образовательной организации должен будет проинформировать его о санитарно-эпидемиологической обстановке в соответствующем регионе.
Ранее Валерий Фальков рассказал RT, когда в российских вузах начнется учебный год.
«Если посмотреть, то почти 700 вузов начинают обучение с 1 сентября и только 25 вузов — с небольшой сдвижкой. Из них 20 начинают учебный год в сентябре и 5 вузов — в октябре и ноябре, чуть позже. Это будет учебный год в очном формате. Хотя, справедливости ради надо сказать, что после того, что с нами произошло, даже очный формат теперь уже совершенно другой», — заявил Фальков.
РБК со ссылкой на Минобрнауки сообщил, что в ведомстве разработали правила размещения студентов в общежитиях. Ожидается, что в них будут проживать 800 тыс. человек, а на реализацию всех санитарно-эпидемиологических мер предусмотрено 8 млрд 122 млн рублей из госбюджета, уточнил телеканал «360».
Министерство разработало правила размещения студентов в общежитиях во время пандемии:
- перед началом заселения необходимо провести генеральную уборку с дезредствами;
- нужно провести уборку систем вентиляции и кондиционирования в зданиях, где такие работы проводились позднее года назад;
- на входе в общежития, в местах общего пользования, туалетах, местах приемах пищи должны стоять антисептики;
- на входах в общежития организуют «входной фильтр» с измерением температуры бесконтактным способом;
- помещения должны регулярно проветриваться;
- вузам рекомендовано обеспечить персонал общежитий запасом одноразовых или многоразовых масок, перчаток и антисептиков;
- всех людей с симптомами инфекционных заболеваний должны изолировать до приезда скорой, а если диагноз COVID-19 подтвердится — провести эпидемиологическое расследование.
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