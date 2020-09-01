Как во время пандемии будут учиться студенты и как их заселят в общежития? Вот что решило Минобрнауки

В преддверии нового учебного года в Минобрнауки РФ рассказали, как будут учиться студенты во время пандемии коронавируса и какие правила должны соблюдаться в общежитиях

Напомним, в середине марта кубанские студенты перешли на дистанционный формат обучения из-за распространения коронавируса, а с начала мая Минобрнауки решило продлить такой формат обучения.

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31 августа пресс-служба Минобрнауки РФ сообщила, что глава ведомства Валерий Фальков подписал приказ об организации образовательного процесса в высших учебных заведениях России в новом учебном году.

Документ вступил в силу 1 сентября. В нем указаны следующие меры профилактики распространения COVID-19: создание условий для обработки рук антисептиками;

контроль температуры бесконтактным способом минимум два раз в день;

запрет на допуск в учебные учреждения лиц с признаками инфекционных заболеваний;

соблюдение масочного режима;

соблюдение социальной дистанции;

обработка поверхностей дезинфицирующими средствами;

проветривание помещений. При соблюдении мер безопасности образовательный процесс в вузах будет проводиться очно. Но если эпидемиологическая обстановка ухудшится, студентов переведут на дистанционное обучение .

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В случае, если сотруднику вуза необходимо будет отправиться в другой регион, руководитель этой образовательной организации должен будет проинформировать его о санитарно-эпидемиологической обстановке в соответствующем регионе.

Ранее Валерий Фальков рассказал RT, когда в российских вузах начнется учебный год. «Если посмотреть, то почти 700 вузов начинают обучение с 1 сентября и только 25 вузов — с небольшой сдвижкой. Из них 20 начинают учебный год в сентябре и 5 вузов — в октябре и ноябре, чуть позже. Это будет учебный год в очном формате. Хотя, справедливости ради надо сказать, что после того, что с нами произошло, даже очный формат теперь уже совершенно другой», — заявил Фальков.

РБК со ссылкой на Минобрнауки сообщил, что в ведомстве разработали правила размещения студентов в общежитиях . Ожидается, что в них будут проживать 800 тыс. человек, а на реализацию всех санитарно-эпидемиологических мер предусмотрено 8 млрд 122 млн рублей из госбюджета, уточнил телеканал «360».