В Краснодаре эвакуировали два ТРЦ, и среди них нет «Галереи»

В Краснодаре 1 сентября эвакуировали посетителей и персонал двух торгово-развлекательных центров

В 12:11 в телеграм-канале «Туподар Краснодар» сообщили об эвакуации посетителей из ТРЦ OZ МОЛЛ, в 12:12 в инстаграме торгового комплекса написали, что ТРЦ временно закрыт из-за поступившего сигнала об угрозе взрыва, а на месте работают оперативные группы. В 12:34 в телеграм-канале «Типичный Краснодар» опубликовали видео эвакуации граждан.

Одновременно с этим, в 12:23 в сторис в инстаграме ТРК «СБС Мегамолл» также сообщили об эвакуации посетителей и принесли свои извинения.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру отказались комментировать произошедшее. В пресс-службе ТРЦ «Галерея Краснодар» порталу Юга.ру рассказали, что знают об эвакуации OZ МОЛЛ и «СБС», однако в их торговом центре пока эвакуации не было, он работает в штатном режиме.