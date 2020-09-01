В Краснодаре эвакуировали два ТРЦ, и среди них нет «Галереи»

Краснодарский край

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В Краснодаре 1 сентября эвакуировали посетителей и персонал двух торгово-развлекательных центров

В 12:11 в телеграм-канале «Туподар Краснодар» сообщили об эвакуации посетителей из ТРЦ OZ МОЛЛ, в 12:12 в инстаграме торгового комплекса написали, что ТРЦ временно закрыт из-за поступившего сигнала об угрозе взрыва, а на месте работают оперативные группы. В 12:34 в телеграм-канале «Типичный Краснодар» опубликовали видео эвакуации граждан.

Одновременно с этим, в 12:23 в сторис в инстаграме ТРК «СБС Мегамолл» также сообщили об эвакуации посетителей и принесли свои извинения.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру отказались комментировать произошедшее. В пресс-службе ТРЦ «Галерея Краснодар» порталу Юга.ру рассказали, что знают об эвакуации OZ МОЛЛ и «СБС», однако в их торговом центре пока эвакуации не было, он работает в штатном режиме.

Отметим, за прошлый месяц торговые центры в Краснодаре неоднократно эвакуировали. Юга.ру писали о том, что людей выводили из разных ТРЦ города 3, 4, 7, 13, 15 и 19 августа, а 22 августа была эвакуирована «МЕГА Адыгея-Кубань». При этом ни разу в силовых ведомствах ситуацию не комментировали.

Краснодар Полиция Телефонный террор Торговля ТРЦ «Галерея Краснодар»

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