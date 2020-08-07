В Краснодаре эвакуировали несколько ТЦ, но ведомства это не комментируют

Краснодарский край

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В Краснодаре 7 августа эвакуировали людей из четырех торговых центров: OZ МОЛЛ, «СБС Мегамолл», «Галактика» и «Галерея»

Сообщения об эвакуации появились сегодня в краснодарских пабликах. В 14:14 телеграм-канал «Телетайп Краснодара» сообщил, что людей вывели из OZ МОЛЛа и «Галактики». Около 18:30 в телеграм-канале «Типичный Краснодар» добавили, что прошла эвакуация в «Галерее» и «СБС Мегамолле».

В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру сообщили, что не комментируют произошедшее. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что их сотрудники «осуществляют дежурство» возле OZZ МОЛЛ. Других комментариев ведомство не дало. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю также не комментируют эвакуацию торговых центров.

Напомним, днем 16 июля в «Галерее», «СБС Мегамолл» и OZ МОЛЛ эвакуировали людей. В начале августа в Краснодаре посетителей вывели из ТК «МедиаПлаза».

Краснодар МЧС Полиция ТРЦ «Галерея Краснодар»

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