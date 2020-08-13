«Галерею Краснодар» эвакуировали второй раз за неделю
Краснодарский край Валерия Дульская
Из ТРЦ «Галерея Краснодар» 13 августа снова эвакуировали посетителей и персонал
В официальном инстаграме торгово-развлекательного центра около 14:30 появилось сообщение об эвакуации. О возобновлении работы посетителям пообещали сообщить дополнительно.
В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру сообщили, что не комментируют эвакуацию.
Напомним, 7 августа в Краснодаре эвакуировали людей из четырех торговых центров: OZ МОЛЛ, «СБС Мегамолл», «Галактика» и «Галерея».
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