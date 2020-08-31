В горах Сочи задержали браконьеров — охотников на медведей

Краснодарский край

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В Сочинском национальном парке 31 августа задержали браконьеров, которые собрались охотиться на медведей

Оперативная группа «Леопард» Сочинского нацпарка под руководством Артема Варельджяна задержала на территории учреждения трех охотников на медведей. Инцидент произошел ночь с 30 на 31 августа в Лыготхском участковом лесничестве. 

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«Мужчины призналась, что собирались охотиться на медведей», — сообщили в пресс-службе Сочинского нацпарка. 

Подозреваемых в браконьерстве доставили в Лазаревский отдел полиции УВД Сочи. Проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства происшедшего. 

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Напомним, в 2016 году в Сочи решили полностью запретить охоту на медведей. Тем временем, этим летом зафиксировано несколько десятков случаев, когда медведи разоряли палатки туристов. Чтобы обезопасить путешественников от диких зверей, администрация заповедника установила на приюте «Фишт» электроизгородь.

В июле на курорте произошел инцидент с участием хищника: к посту ДПС «Магри» вышел из леса больной медведь, у которого заподозрили бешенство. Очевидцы сняли зверя на камеру, а позже на место происшествия прибыли сотрудники охраны и защиты леса Сочинского нацпарка. 3 августа стало известно, что медведь умер.

Браконьерство Животные Заповедники Красная Поляна Охота Парки Сочи

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