В Сочи двое мужчин пытались убить оленя в заповеднике

В Сочи ночью 13 августа были задержаны двое мужчин, которые пытались убить оленя в заповеднике

Как сообщил замдиректора по охране окружающей среды и экологической безопасности Сочинского нацпарка Евгений Парамонов, оперативная группа «Леопард» при патрулировании Марьинского лесничества задержала двух мужчин, которые собирались убить благородного оленя.

У мужчин изъяли охотничье ружье «Сайга» и российское самозарядное гладкоствольное ружье МР-153 12 калибра. На них составили протокол. Правонарушителей доставили в Лазаревский отдел полиции УВД Сочи.

«Вечером 12 августа в УМВД по Сочи поступило сообщение о двух местных жителях 56 и 66 лет, которых заметили с ружьями на территории национального парка. Мужин задержали, вывели с территории заповедника и передали сотрудникам полиции. В данный момент проводится проверка, на время проведения которой оружие у мужчин изъято», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На территории сочинского нацпарка запрещено находиться с ружьем, ездить вне дорог общего пользования на транспортных средствах. Также в заповеднике запрещена охота, рыбалка, вырубка деревьев, разведение костров вне оборудованных для этого мест и сбор краснокнижных растений, напомнили в пресс-службе Сочинского национального парка.

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