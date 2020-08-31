Власти Краснодара объяснили, почему в ЮМР фекалии по-прежнему текут в реку, хотя ранее говорилось о ликвидации аварии

Напомним, в конце августа жители Краснодара стали жаловаться на слив фекалий в реку Кубань в Юбилейном микрорайоне. Городские власти в свою очередь заявили, что проблема — в 297 незаконных врезках фекальных стоков в ливневую канализацию из центральной части Краснодара.

На городской планерке 27 августа директор по производству компании «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов рассказал, что аварию с утечкой фекалий в Юбилейном микрорайоне удалось устранить за шесть часов. Однако местные жители продолжили публиковать видео , на которых видны черные потоки, которые по-прежнему выливаются в реку Кубань.

Вице-мэр Краснодара Виталий Косенко на городской планерке 31 августа спросил, почему нечистоты продолжают попадать в реку. По словам главы Западного округа Александра Кучмина, специалисты администрации округа 29 августа выявили сток фекалий в районе фитнес-центра, к утру понедельника напор потока ослаб, однако нечистоты по-прежнему продолжают течь в реку.

Замдиректора департамента городского хозяйства и ТЭК Илья Данильченко объяснил, что в ночь с 26 на 27 августа была устранена первая авария . Причину и место второй аварии сотрудники «Краснодар Водоканала» выявить до сих пор не могут.

Виталий Косенко возмутился и заявил, что «так работать нельзя», места всех врезок должны быть установлены «немедленно» и «ликвидированы раз и навсегда». Также он предложил специалистам запустить робота для поиска врезок.