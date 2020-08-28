Власти Краснодара заявили, что устранили аварию с утечкой фекалий в реку в ЮМР

Краснодарский край

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В Юбилейном микрорайоне Краснодара в августе неочищенные стоки попали в реку Кубань

Сообщение об утечке появилось в конце августа в соцсетях. На кадрах видно, как черные потоки выливались в реку Кубань в Юбилейном микрорайоне. Местные жители жаловались, что это сопровождалось сильным запахом фекалий. Позже власти Краснодара рассказали, что в городе выявили 297 незаконных врезок, через которые в реку Кубань сливают фекалии. По словам чиновников, это многолетняя проблема краевой столицы.

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По данным мэрии, утечка случилась на кольце улиц 70-летия Октября, Думенко и Алма-Атинской в зеленой зоне. Там параллельно пролегают коллекторы и трубопроводы канализации, стоки которой сливаются в очистные сооружения, и ливневой канализации, выходящей в реку Кубань. Стенки трубопроводов повредились и из-за этого массы перелились: вместо очистных сооружений содержание канализации через ливневку попало в реку.

«Необходимо в кратчайшие сроки не только устранять аварии, но и выполнять своевременное обследование эксплуатируемых сетей. Особенно когда речь идет об участках, где в непосредственной близости находятся коллекторы ливневой и хозяйственно-бытовой канализаций», — рассказал первый заместитель главы Краснодара Виталий Косенко. 

Директор по производству «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов добавил, что перегородки трубопроводов разрушились на глубине около 5,5 метров, из-за чего точное место аварии искали около суток. На ликвидацию аварии потратили около шести часов: специалисты заменили около метра поврежденного трубопровода, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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