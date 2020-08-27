В Краснодаре выявили 297 незаконных врезок, через которые в реку Кубань сливают фекалии
27 августа власти Краснодара рассказали о планах по устранению фекальных сливов в реку Кубань
На сливы в реке Кубань неоднократно обращали внимание в соцсетях. Как рассказывают очевидцы, вода из стоков резко отличается цветом от основной глади и неприятно пахнет. 27 августа мэрия Краснодара сообщила, что это многолетняя проблема города.
«"Пахнет" она [проблема] неприятно, но решать ее придется нам. К сегодняшнему дню выявлены 297 незаконных врезок фекальных стоков жителей старого центра в ливневую канализацию. В ближайшее время все они должны быть затампонированы», — сказал замглавы города Виталий Костенко.
Основной поток незаконных стоков идет из центральной части города. После того, как врезки выявили, местным жителям выдали предписания о необходимости переподключиться к фекальной канализации, рассказали в пресс-службе мэрии 27 августа. Однако из почти 300 домовладельцев только пять оформили документы на переподключение.
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Проблема заключается в том, что в этом районе города не хватает магистральных коллекторов и сетей фекальной канализации. Последние находятся далеко от частных земельных участков, поэтому работы по переподключению оказываются затратными.
В мэрии отметили, что для изменения ситуации необходимо строить новые коммуникации, однако это будет стоит порядка 250 млн рублей. Ранее Евгений Первышов указывал на то, что у муниципалитета нет на это денег. По его словам, надо искать финансирование у федерального центра.
В «Краснодар Водоканале» уточнили, что жителям, которые сделали врезку, сейчас объясняют, как оформить переподключение. После этого незаконные сети хотят перекрыть. А в следующем году администрация города планирует провести фекальную канализацию в нескольких местах, чтобы ликвидировать 30 мест врезок. Соответствующее постановление вступило 25 августа.
Всего же, по оценкам специалистов, только в районе старого центра необходимо построить не менее 10 км фекальной канализации.