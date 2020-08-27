В Краснодаре выявили 297 незаконных врезок, через которые в реку Кубань сливают фекалии

На сливы в реке Кубань неоднократно обращали внимание в соцсетях. Как рассказывают очевидцы, вода из стоков резко отличается цветом от основной глади и неприятно пахнет. 27 августа мэрия Краснодара сообщила, что это многолетняя проблема города.

«"Пахнет" она [проблема] неприятно, но решать ее придется нам. К сегодняшнему дню выявлены 297 незаконных врезок фекальных стоков жителей старого центра в ливневую канализацию. В ближайшее время все они должны быть затампонированы», — сказал замглавы города Виталий Костенко.

Основной поток незаконных стоков идет из центральной части города. После того, как врезки выявили, местным жителям выдали предписания о необходимости переподключиться к фекальной канализации, рассказали в пресс-службе мэрии 27 августа. Однако из почти 300 домовладельцев только пять оформили документы на переподключение.