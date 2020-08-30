В Сочи умер мужчина с подтвержденным COVID-19
В Краснодарском крае к 30 августа умерли 177 человек с коронавирусом
Напомним, в России четвертый день подряд растет число зараженных коронавирусом: всего за период пандемии в стране заболели 990 тыс. 326 человек в 85 регионах, умерли 17 тыс. 93 пациента. На Кубани за сутки COVID-19 диагностировали у 90 человек, один больной скончался.
Оперштаб Краснодарского края уточнил, что за последние сутки в регионе умер 80-летний пациент инфекционной больницы № 2 Сочи. Он заболел остро, у него появились сухой кашель, слабость и одышка, повысилась температура. Анализ на COVID-19 дал положительный результат, в больнице его подключили к аппарату ИВЛ.
Пациент умер от двусторонней полисегментарной субтотальной пневмонии и полиорганной недостаточности. Минздрав Кубани добавил, что мужчина страдал середчно-сосудстыми заболеваниями.
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Напомним, в конце августа портал Юга.ру узнал, что в краснодарской краевой больнице № 2, где также лежат больные COVID-19, почти неделю не работает аппарат компьютерной томографии. В минздраве признали, что аппарат КТ вышел из строя, однако сообщили, что всем пациентам медицинская помощь оказывается в полном объеме. После этой новости в соцсетях кубанцы сообщили о неисправных томографах в инфекционной больнице № 2 Сочи, горбольнице № 3 Краснодара, а также больницах Анапы, Туапсе и Тихорецка.
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