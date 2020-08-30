В Сочи умер мужчина с подтвержденным COVID-19

В Краснодарском крае к 30 августа умерли 177 человек с коронавирусом

Напомним, в России четвертый день подряд растет число зараженных коронавирусом: всего за период пандемии в стране заболели 990 тыс. 326 человек в 85 регионах, умерли 17 тыс. 93 пациента. На Кубани за сутки COVID-19 диагностировали у 90 человек, один больной скончался.

Оперштаб Краснодарского края уточнил, что за последние сутки в регионе умер 80-летний пациент инфекционной больницы № 2 Сочи. Он заболел остро, у него появились сухой кашель, слабость и одышка, повысилась температура. Анализ на COVID-19 дал положительный результат, в больнице его подключили к аппарату ИВЛ.

Пациент умер от двусторонней полисегментарной субтотальной пневмонии и полиорганной недостаточности. Минздрав Кубани добавил, что мужчина страдал середчно-сосудстыми заболеваниями.