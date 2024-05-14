Мэрия Сочи проведет 100 бесплатных занятий по плаванию для детей

В Сочи стартует проект «Всеобуч по плаванию на открытой воде». Организаторы запланировали 100 занятий по обучению детей плаванию в нескольких форматах. Об сообщает пресс-служба мэрии курорта.

В городе уже начался набор детей для обучения. Занятия будут проводить с 8:00 до 10:00 на пляжах «Огонек 1», «Кристалл», «Дагомыс», «Приморский» и «Маяк». Принять участие смогут как дети из Сочи, так и гости курорта, но в сопровождении одного из родителей.



Для учеников начальных классов, посещающих школьные лагеря, организуют занятия с инструкторами. На пляже «Куба» тренеры-преподаватели спортивной школы №2 обучат плавать 300 детей из лагеря «Ласточка». Также 31 мая откроется запись на отдельные занятия по плаванию в бассейне спортшколы №2. Предусмотрена 16-часовая программа для 100 первоклассников Сочи.

Все занятия будут бесплатные. Узнать о свободных местах и задать вопросы можно по телефону: 8(862)262-26-90. Для зачисления необходимо написать заявление, предоставить копию свидетельства о рождении ребенка и медсправку об отсутствии противопоказаний к занятиям.