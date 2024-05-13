Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить эротический триллер «Служанка»

Фильм основан на романе Сары Уотерс «Тонкая работа». Пак Чхан Ук перенес действие из Британии Викторианской эпохи в Корею под властью Японии. Триллер участвовал в борьбе за «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля по итогам 2016 года.

Мошенник по прозвищу Граф предлагает бедной девушке Сук-хи поучаствовать в прибыльном, но нечестном деле, обещая солидный заработок. Он рассчитывает влюбить в себя богатую японку Хидэко, сбежать с ней, жениться, затем объявить её сумасшедшей, поместить в психушку и завладеть богатством. Чтобы помочь Графу, Сук-хи должна наняться в услужение к Хидэко.

Начало показа в 19:30. Стоимость участия 300 рублей. На кинопросмотр можно брать с собой любые напитки и снеки.