Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить эротический триллер «Служанка»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Служанка» © Скриншот видео с YouTube-канала «Официальные трейлеры HT-SiK»
    Кадр из трейлера к фильму «Служанка» © Скриншот видео с YouTube-канала «Официальные трейлеры HT-SiK»

В краснодарской фотостудии Sisters 14 мая состоится просмотр и обсуждение южнокорейского эротического триллера режиссёра Пак Чхан Ука «Служанка» (18+)

Фильм основан на романе Сары Уотерс «Тонкая работа». Пак Чхан Ук перенес действие из Британии Викторианской эпохи в Корею под властью Японии. Триллер участвовал в борьбе за «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля по итогам 2016 года.

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Начало показа в 19:30. Стоимость участия 300 рублей. На кинопросмотр можно брать с собой любые напитки и снеки.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кинотеатре «Монитор на Красной Площади»17 мая состоится специальный показ фильма «Я не киллер». После сеанса ленту можно будет обсудить увиденное на экране с кинокритиком Виктором Венгерским. 

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Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить эротический триллер «Служанка»
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