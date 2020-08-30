В России четвертый день подряд растет число зараженных коронавирусом

На Кубани за сутки 30 августа диагностировали 90 новых случаев COVID-19, из них 33 в Краснодаре

Всего в России за сутки зарегистрировали 4 тыс. 980 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в Москве (695), Санкт-Петербурге (186) и Московской области (165). На юге лидерами стали Ростовская область (134), Ставропольский край (127), Краснодарский край (90), Крым (76), Дагестан (70) и Карачаево-Черкесия (45). Всего в стране за период пандемии заболели 990 тыс. 326 человек в 85 регионах, умерли 17 тыс. 93 пациента.

Оперштаб Кубани сообщил, что в Краснодарском крае среди заболевших 57 женщин и 33 мужчины в возрасте до 83 лет, в том числе четверо несовершеннолетних от 6 до 17 лет. В краевой столице выявили 33 носителя вируса, в остальном случаи распределились так:

Всего с начала пандемии коронавирус в крае подтвердили у 11 тыс. 121 человека. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 196. Всего в регионе за время пандемии 177 пациентов умерли (+1) и 9 тыс. 242 выздоровели (+34).

Минздрав края уточнил, что в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 30 человек, еще 5 — на экстракорпоральной мембранной оксигенации в краевой больнице № 1.

Всего к 30 августа с подозрением на коронавирус в больницы обратились 34 тыс. 560 человек, в том числе 4 тыс. 365 детей. На стационарном лечении находятся 3 тыс. 864 пациента, в поликлиниках по месту жительства — 3 тыс. 821 больной.