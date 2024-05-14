В Голливуде снимут хоррор про детство Иисуса Христа

Египетско-американский режиссер Лотфи Натан летом 2024 года приступит к съемкам библейского хоррора «Сын плотника» (18+)

Фильм станет свободной адаптацией одной из версий истории детства Иисуса Христа. Создатели вдохновлялись «Евангелием от Фомы» — одним из новозаветных апокрифов, датируемым II веком нашей эры. Фома входил в число 12 апостолов Иисуса Христа.

Действие развернётся в Египте. По сюжету, мальчик восстаёт против своего опекуна плотника, после чего происходят фантастические сверхъестественные явления. Роли в фильме исполнят Николас Кейдж, певица FKA Twigs, Ноа Джуп и Сухейла Якуб, сообщает портал Deadline.

Производством фильма займутся парижская компания Cinevo и базирующаяся в Лос-Анджелесе Spacemaker. Других подробностей о предстоящей картине нет.