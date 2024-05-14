В Голливуде снимут хоррор про детство Иисуса Христа
Египетско-американский режиссер Лотфи Натан летом 2024 года приступит к съемкам библейского хоррора «Сын плотника» (18+)
Фильм станет свободной адаптацией одной из версий истории детства Иисуса Христа. Создатели вдохновлялись «Евангелием от Фомы» — одним из новозаветных апокрифов, датируемым II веком нашей эры. Фома входил в число 12 апостолов Иисуса Христа.
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Действие развернётся в Египте. По сюжету, мальчик восстаёт против своего опекуна плотника, после чего происходят фантастические сверхъестественные явления. Роли в фильме исполнят Николас Кейдж, певица FKA Twigs, Ноа Джуп и Сухейла Якуб, сообщает портал Deadline.
Производством фильма займутся парижская компания Cinevo и базирующаяся в Лос-Анджелесе Spacemaker. Других подробностей о предстоящей картине нет.
Как писали Юга.ру, стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер драматического сериала «Эрик». Действие разворачивается в Нью-Йорке 1980-х годов. Кукольник и автор популярного детского телешоу Винсент пытается разыскать сына, потерявшегося по дороге в школу.