В Сочи сгорел лес на площади 300 кв. метров

В Сочи 29 августа произошел природный пожар, который тушили более 18 часов

Сообщение о возгорании в Лазаревском районе в селе Солоники поступило спасателям накануне в 14:05. Первые пожарные через 10 минут установили, что горит трава на площади 50 кв. метров.

На месте работали 14 человек и 4 машины, никто не пострадал. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что огонь потушили на площади 300 кв. метров сегодня в 9:15.