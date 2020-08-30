В Сочи сгорел лес на площади 300 кв. метров

Краснодарский край

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В Сочи 29 августа произошел природный пожар, который тушили более 18 часов

Сообщение о возгорании в Лазаревском районе в селе Солоники поступило спасателям накануне в 14:05. Первые пожарные через 10 минут установили, что горит трава на площади 50 кв. метров.

На месте работали 14 человек и 4 машины, никто не пострадал. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что огонь потушили на площади 300 кв. метров сегодня в 9:15.

Напомним, еще один природный пожар между поселками Большой и Малый Утриш начался днем 24 августа. К вечеру огонь распространился в заповеднике, из лагун начали вывозить отдыхающих, часть из них осталась тушить пожар. По факту возгорания завели уголовное дело. Огонь на площади 126 га потушили к вечеру 26 августа.

МЧС Пожары Сочи

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