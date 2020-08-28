Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2019 года компании заключили договор о проектном финансировании ЖК «Элегант». После этого доля банка в ипотечных сделках «ЮгСтройИмпериал» составила 63%, а объем выдачи ипотеки увеличился в 2,5 раза.

27 августа бенефициар строительной компании Николай Амосов, исполнительный директор Николай Зиновьев и управляющий Краснодарским отделением банка Татьяна Сергиенко посетили площадку строящегося по проектному финансированию ЖК «Элегант» и оценили темпы и качество строительства.

«Каждая одиннадцатая квартира в Краснодаре строится “ЮгСтройИмпериалом”. Без четкой организации и соблюдения всех норм это было бы невозможно, поэтому сегодняшняя инспекция объекта не была для нас неожиданностью — компания максимально открыта по всей отчетности», — рассказал бенефициар «ЮгСтройИмпериала» Николай Амосов.