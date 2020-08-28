Топ-менеджер Сбербанка проинспектировала работу «ЮгСтройИмпериала»
Топ-менеджеры Сбербанка и «ЮгСтройИмпериала» обсудили сотрудничество и посетили строительную площадку
Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2019 года компании заключили договор о проектном финансировании ЖК «Элегант». После этого доля банка в ипотечных сделках «ЮгСтройИмпериал» составила 63%, а объем выдачи ипотеки увеличился в 2,5 раза.
27 августа бенефициар строительной компании Николай Амосов, исполнительный директор Николай Зиновьев и управляющий Краснодарским отделением банка Татьяна Сергиенко посетили площадку строящегося по проектному финансированию ЖК «Элегант» и оценили темпы и качество строительства.
«Каждая одиннадцатая квартира в Краснодаре строится “ЮгСтройИмпериалом”. Без четкой организации и соблюдения всех норм это было бы невозможно, поэтому сегодняшняя инспекция объекта не была для нас неожиданностью — компания максимально открыта по всей отчетности», — рассказал бенефициар «ЮгСтройИмпериала» Николай Амосов.
«ЮгСтройИмпериал» — строительная компания полного цикла, реализующая сейчас 17 объектов жилой недвижимости в Краснодарском крае. Как сообщали Юга.ру, в 2019 году застройщик первым на юге РФ предложил клиентам ипотеку Сбербанка со ставкой от 1% годовых. В 2020 году девелопер первым в Краснодарском крае предоставил услугу заключения кредитного договора без визита в банк на самоизоляции.
«“ЮгСтройИмпериал” занимает 6-е место среди крупнейших застройщиков страны и держит лидерство по объему строительства в Краснодарском крае. Мы возводим в регионе свыше 1,1 млн кв. метров жилья, ЖК «Элегант» — знаковый проект, поскольку с него начался переход на новые правила 214-ФЗ и наше сотрудничество со Сбербанком. В настоящий момент наши клиенты открыли 155 эскроу-счетов в Сбербанке», — отметил исполнительный директор застройщика Николай Зиновьев.
Как эскроу-счета меняют рынок долевого строительства:
На долю Сбербанка приходится 86% всех ЖК, строящихся по эскроу-счетам. С начала года банк на 40% увеличил кредитный портфель в сфере строительства, сейчас он превышает 50 млрд рублей. Восьмая часть портфеля приходится на проекты «ЮгСтройИмпериал».
«“ЮгCтройИмпериал” первым в стране подключился к сервису электронной регистрации Сбербанка и в числе первых перешел на проектное финансирование Сбербанка. За год сотрудничества заключены три сделки на строительство ЖК в Краснодаре и Новороссийске, это более 1600 квартир общей площадью практически 100 тыс. кв. метров. Также мы активно развиваем ипотечное кредитование в новостройках “ЮгСтройИмпериала”. Объем выдачи ипотеки увеличился в 2,5 раза и превысил 110 млн рублей в месяц. Это результат слаженного сотрудничества и высокого темпа строительства и реализации квартир», — сказала управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.