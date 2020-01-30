Ипотека от 1% годовых: Сбербанк и «ЮгСтройИмпериал» подписали первое на Кубани соглашение об особом предложении при покупке жилья
Сбербанк и компания «ЮгСтройИмпериал» 30 января подписали первое в Краснодарском крае соглашение о реализации пилотного проекта «Комплексное предложение для застройщиков и покупателей квартир»
В рамках проекта клиенты строительной компании смогут получить дисконт на ипотеку в размере до 4% годовых, минимальная доступная ставка по ипотеке составит 1% годовых.
Заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Александр Машковцев пояснил, что это предложение позволяет застройщику перераспределить часть скидки по своему кредиту на строительство объекта в пользу покупателя. Тот, в свою очередь, может получить дисконт до 4% годовых от текущих ставок. Скидка будет действовать до момента ввода объекта в эксплуатацию, затем ставка вернется к стандартному уровню.
К примеру, для зарплатных клиентов банка при первоначальном взносе 20% и выше ставка снизится с 8,9% до 4,9%, а после окончания льготного периода ставка вернется к уровню 8,9%. По госпрограмме для семей с детьми (семьи, в которых с 2018 года родился второй или последующий ребенок) ставка с дисконтом на период строительства объекта составит 1%, а после ввода объекта в эксплуатацию — 5% в соответствии с текущими условиями программы.
Сейчас предложение доступно для покупателей квартиры в ЖК «Элегант» в Краснодаре (Сормовская, 1/3; Старокубанская, 131/1) при выборе жилья на DomClick.ru у «ЮгСтройИмпериала». Основное условие — применение эскроу для расчета по договору долевого участия и привлечение ипотеки от Сбербанка.
«Сбербанк продолжает работу по повышению доступности ипотеки. Дисконт, предоставляемый клиенту в рамках программы "Комплексное предложение", станет значимым конкурентным преимуществом для застройщика. "ЮгСтройИмпериал" — первая в крае компания, которая начала реализацию квартир в ипотеку от 1% годовых. Для покупателей жилья это уникальная возможность решить свой квартирный вопрос на наиболее выгодных условиях», — отметил Александр Машковцев.
Председатель совета директоров компании «ЮгСтройИмпериал» Станислав Николенко в свою очередь подчеркнул, что в дальнейшем компании планируют расширять сотрудничество в рамках проекта и повышать таким образом доступность жилья для клиентов.
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