Ипотека от 1% годовых: Сбербанк и «ЮгСтройИмпериал» подписали первое на Кубани соглашение об особом предложении при покупке жилья

Сбербанк и компания «ЮгСтройИмпериал» 30 января подписали первое в Краснодарском крае соглашение о реализации пилотного проекта «Комплексное предложение для застройщиков и покупателей квартир»

В рамках проекта клиенты строительной компании смогут получить дисконт на ипотеку в размере до 4% годовых, минимальная доступная ставка по ипотеке составит 1% годовых.

Заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Александр Машковцев пояснил, что это предложение позволяет застройщику перераспределить часть скидки по своему кредиту на строительство объекта в пользу покупателя. Тот, в свою очередь, может получить дисконт до 4% годовых от текущих ставок. Скидка будет действовать до момента ввода объекта в эксплуатацию, затем ставка вернется к стандартному уровню.

К примеру, для зарплатных клиентов банка при первоначальном взносе 20% и выше ставка снизится с 8,9% до 4,9%, а после окончания льготного периода ставка вернется к уровню 8,9%. По госпрограмме для семей с детьми (семьи, в которых с 2018 года родился второй или последующий ребенок) ставка с дисконтом на период строительства объекта составит 1%, а после ввода объекта в эксплуатацию — 5% в соответствии с текущими условиями программы.