Краснодарский риелтор: Сдавать квартиру в аренду выгоднее банковских вкладов

Несмотря на экономический кризис, падение курса рубля и пандемию коронавируса, россияне по-прежнему продают, покупают и сдают в аренду жилье. А Краснодар, как и прежде, привлекает тысячи приезжих со всей страны. Юга.ру поговорили с риелтором и узнали, что изменилось на рынке жилья и чего ждать тем, кто собирается продать квартиру или купить свой дом.

— Из-за карантина работы у риелтеров стало меньше? Или люди по-прежнему покупают и продают жилье так же активно?

Ирина Дробот старший эксперт агентства недвижимости «АЯКС»

— Технически показов жилья на вторичном рынке сейчас нет, но на практике мы заняты с утра до вечера. У нас проходят различные тренинги по продажам, обзоры рынка новостроек. Мы много общаемся в телефонном режиме и продаем квартиры в новостройках онлайн. Поступает очень много запросов, люди ждут окончания карантина, чтобы решить свои жилищные вопросы.

— Принято считать, что покупка квартиры — это хорошая инвестиция. Можно купить квартиру и сдавать, получая стабильный доход, который выше, чем банковский процент. Так ли это в нынешних условиях?

— Инвестиции в недвижимость — это традиционный и понятный большинству людей способ сохранить и приумножить свои деньги. Если сравнивать с банковскими вкладами, которые сейчас 4-5% годовых, то, конечно же, сдавать квартиру в аренду выгоднее. На данный момент можно говорить о доходе в диапазоне 6-10% при долгосрочной сдаче в аренду.

Один из крупных застройщиков нашего региона совсем недавно ввел новую услугу. Вы покупаете квартиру в новостройке с ремонтом, заключаете договор с сервисной компанией, она сдает вашу квартиру в аренду и управляет ею, а вы получаете гарантированный доход 7-9%. Если человек захочет заниматься посуточной арендой квартиры, то доход будет выше, но и усилий нужно значительно больше приложить.

Отдельный формат инвесторов — это те, кто покупают квартиру в строящемся доме и впоследствии продают, зарабатывая на разнице. Тут доход может быть и 20% годовых. Но чтобы получать такие доходы, нужно учитывать очень много факторов.

— Рынок жилья в принципе имеет сезонность? Когда люди чаще продают и покупают жилье? Есть ли рецепт — когда выгодней всего это делать?

— У нас регион, который вообще не похож ни на какой другой в России. В летние месяцы увеличивается количество иногородних покупателей и немного подрастают продажи домов. При этом многие местные покупатели уезжают в отпуск и не занимаются недвижимостью. Поэтому всплеск не заметен. Разве что традиционно перед Новым годом увеличивается количество сделок, люди стараются завершить запланированные дела в текущем году. Но я бы не отнесла это к сезонности, которая явно выражена на том же Черноморском побережье. Рецепт, как продать квартиру выгодно, один — нужно знать так называемый рыночный коридор цен и продавать квартиру исходя из него. Потому как все-таки цену на квартиру определяет спрос, а не продавец или риелтор.

— Какие варианты более популярны сейчас у людей — новое жилье или вторичный рынок? — Больше всего сделок по квартирам проходит на вторичном рынке.

— На что в первую очередь ориентируются люди при выборе жилья? Людям важно, чтобы рядом был магазин, детский сад, остановка общественного транспорта или что-то еще? — Все зависит от человека. Одному важен вид из окон, другому близость к любимой бабушке, третьему нужна конкретная гимназия. Если брать в целом, то, конечно, людям удобно, когда вокруг жилья имеется сложившаяся инфраструктура. Но самое важное — это соотношение стоимости недвижимости и задач клиента, которые она решает.

— Какие районы Краснодара сейчас наиболее востребованы?

— Для каждого покупателя будут интересны абсолютно разные районы . Что касается новостроек, то много продаж в районе Западного обхода и улицы Петра Метальникова. Потому как там строится сейчас много жилых комплексов. Если рассматривать рынок вторичного жилья, то много запросов на центральные районы, Фестивальный, Юбилейный, Черемушки, район Восточно-Кругликовской. При этом покупают квартиры абсолютно везде, все зависит от потребностей конкретного клиента. Кому-то важна школа, кому-то главное вписаться в нужную сумму, а некоторым важна близость к трамваю, работе или парку.

— Кто ваши клиенты — местные жители или сплошь приезжие? — Почему-то у нас в сознании стойко прижилась легенда, что недвижимость в Краснодаре покупают только приезжие. Но не нужно забывать о том, что у нас большой и богатый регион, в котором проживает около 6,5 млн человек. И многие инвестируют в недвижимость, расширяются, разъезжаются и приобретают недвижимость для детей. Таким образом, большая часть клиентов все-таки жители нашего региона.