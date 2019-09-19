Сбербанк и «ЮгСтройИмпериал» подписали первый договор проектного финансирования

На инвестируемые средства — 1,7 млрд рублей — построят более 35 тыс. кв. м. жилья, сообщили в пресс-службе банка. Сделку оформили в рамках нового законодательства с использованием эскроу-счетов, на которые будут поступать средства покупателей. Деньги на этих счетах хранятся до завершения строительства, и застройщик сможет воспользоваться ими только после ввода в эксплуатацию и оформления первого права собственности.

«Как лидеры отрасли, мы первыми в Краснодаре перешли к работе с эскроу-счетами. Они дополнительно гарантируют безопасность вложений для участников долевого строительства. Крупные застройщики, которые начнут работать по новой системе, смогут не только остаться на рынке, но и увеличить объемы строительства», — рассказал председатель совета директоров компании «ЮгСтройИмпериал» Николай Амосов.

Жилой комплекс «Элегант» расположен на ул. Сормовской, 1/3. Строительство третьей линии из литеров 9, 10 и 11 уже началось. Проектом предусмотрены парковки — подземные и придомовые, двор с ландшафтным дизайном, прогулочная аллея протяженностью почти 600 метров с фонтанами и местами отдыха, скейт-парк, детские и спортивные площадки, зона тренажеров, частный детский сад. В рамках договора планируют построить поликлинику площадью около 1600 кв. м., которую потом передадут городу.

«Строительная компания "ЮгСтройИмпериал" — это ключевой партнер краснодарского отделения Сбербанка в сфере недвижимости. Сейчас компания является лидером по объему строительства в крае, одновременно возводятся 15 комплексов в Краснодаре, Новороссийске, Сочи и Туапсе, это порядка миллиона квадратных метров жилья. Все эти объекты аккредитованы по ипотеке в Сбербанке, ежемесячно выдается более 55 млн рублей жилищных кредитов. Уверена, что успешный опыт проектного финансирования позволит компании эффективно реализовать новый объект. Нам приятно, что такой крупный девелопер доверяет Сбербанку и выбирает его», — сказала на пресс-подходе Татьяна Сергиенко, и.о. управляющего краснодарским отделением Сбербанка.