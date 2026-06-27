В краснодарском театре пройдет премьера спектакля «Женитьба» по пьесе Гоголя

В Краснодаре покажут постановку о браке без любви, страхе выбора и человеческой нерешительности (16+)

Пресс-служба Театра Защитника Отечества сообщила Юга.ру, что 4 и 5 июля состоится премьера спектакля «Женитьба» по пьесе Николая Гоголя, которую считают первой русской бытовой комедией.

По сюжету надворный советник Иван Подколесин решает жениться и обращается к свахе Фекле Ивановне. В это же время купеческая дочь Агафья Тихоновна мечтает найти жениха-дворянина и тоже прибегает к помощи свахи. Та подбирает ей сразу нескольких претендентов, каждый из которых рассчитывает устроить собственную свадьбу.

Подколесин решает жениться на Агафье, однако вокруг сватовства возникает множество комичных ситуаций: женихи соперничают друг с другом, герои постоянно меняют решения, а сам надворный советник сомневается в своем выборе.

Легкий и комичный сюжет пьесы на самом деле становится наблюдением за человеческой природой, в которой люди боятся перемен, ищут идеальное счастье, но в итоге оказываются в ловушке собственной нерешительности.