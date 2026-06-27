В краснодарском театре пройдет премьера спектакля «Женитьба» по пьесе Гоголя

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала Министерства культуры Краснодарского края
    © Скриншот фото из телеграм-канала Министерства культуры Краснодарского края

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Пресс-служба Театра Защитника Отечества сообщила Юга.ру, что 4 и 5 июля состоится премьера спектакля «Женитьба» по пьесе Николая Гоголя, которую считают первой русской бытовой комедией.

По сюжету надворный советник Иван Подколесин решает жениться и обращается к свахе Фекле Ивановне. В это же время купеческая дочь Агафья Тихоновна мечтает найти жениха-дворянина и тоже прибегает к помощи свахи. Та подбирает ей сразу нескольких претендентов, каждый из которых рассчитывает устроить собственную свадьбу.

Подколесин решает жениться на Агафье, однако вокруг сватовства возникает множество комичных ситуаций: женихи соперничают друг с другом, герои постоянно меняют решения, а сам надворный советник сомневается в своем выборе.

Легкий и комичный сюжет пьесы на самом деле становится наблюдением за человеческой природой, в которой люди боятся перемен, ищут идеальное счастье, но в итоге оказываются в ловушке собственной нерешительности.

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Режиссер спектакля Андрей Корионов обратился к пьесе как к живому разговору с современным зрителем, которому, как и два века назад, знакомы темы одиночества, страха выбора и общественного мнения.

«В то же время это совершенно самостоятельный спектакль, в котором мы хотим поговорить о судьбе героини пьесы Гоголя Агафьи Тихоновны. Традиционно центральным персонажем «Женитьбы» считается Подколесин, но нам интересно, чего хотела Агафья Тихоновна, к чему стремилась, как переживала всю эту свадебную подготовку», — рассказал режиссер постановки.

Главные роли в спектакле исполнили актеры Карина Редькина, Оксана Шевелева, Дарья Денисова, Александр Сергеев, Георгий Шадрин и другие.

Премьерные показы состоятся 4 и 5 июля в 17:00 в Театре Защитника Отечества. Подробности можно уточнить у организаторов.

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