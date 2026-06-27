Исследование разрушающихся отношений. В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение фильма «Одержимая»

Ленту в 1981 году снял польский постановщик Анджей Жулавский, известный своим непредсказуемым и эмоционально перегруженным стилем. В своей работе он исследует разрушающиеся отношения.

Краснодарский центр психологии и искусства «Люди-Игры» анонсировал на 4 июля показ фильма «Одержимая». После просмотра состоится обсуждение ленты с педагогом и режиссером Давидом Джинчарадзе.

Марк возвращается в Берлин после долгого отсутствия. Дома его ждет жена Анна, которая объявляет, что хочет развода. Она говорит, что любит другого, но не называет его имени.

Марк пытается выяснить правду, но каждый раз натыкается на стену истерики, агрессии и полного непонимания. Он узнает о любовнике Анны — человеке по имени Генрих. Но оказывается, что это далеко не самый страшный секрет его жены. Анна снимает пустую квартиру в заброшенном доме, где хранит нечто ужасное.

Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами. Показ состоится 4 июля. С собой разрешено приносить еду и безалкогольные напитки. Подробности можно уточнить у организаторов.