«Абрау-Дюрсо» объявил конкурс на создание символа курорта. Как принять участие?

Краснодарский край

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  • Арка, вместо которой появится новый арт-объект © Скриншот фото с сайта курорта «Абрау-Дюрсо»
    Арка, вместо которой появится новый арт-объект © Скриншот фото с сайта курорта «Абрау-Дюрсо»

«Абрау-Дюрсо» ищет архитектора, который создаст арт-объект — новый современный символ курорта

25 июня пресс-служба курорта «Абрау-Дюрсо» объявила архитектурный конкурс на создание нового символа территории. 

Участники должны будут создать проект арт-объекта в виде скульптуры, арки или портала, который станет элементом платформы «Эно — Эко — Этно» и сможет сформировать образ курорта. 

Организаторы подчеркнули, что проект должен отражать современный культурный код «Абрау-Дюрсо» и сочетать в себе уважение к истории и традициям, природе, виноделию и гастрономической сфере. 

Подать заявку могут архитекторы, дизайнеры, художники, скульпторы, студенты профильных вузов (с третьего курса), а также индивидуальные авторы и проектные бюро. Прием анкет продлится до 15 сентября, а победителя объявят в октябре этого года. 

С энотекой и интерактивным музеем:

Выигравший участник получит 500 тыс. рублей и возможность реализовать свой проект. Творцы, которые займут 2-е и 3-е места, получат нематериальные призы. 

Подать заявку, а также ознакомиться с правилами конкурса и необходимыми документами для разработки проекта можно на сайте курорта по ссылке

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Абрау-Дюрсо Архитектура Дизайн Искусство Конкурсы Курорты и туризм

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«Абрау-Дюрсо» объявил конкурс на создание символа курорта. Как принять участие?
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