«Абрау-Дюрсо» объявил конкурс на создание символа курорта. Как принять участие?

25 июня пресс-служба курорта «Абрау-Дюрсо» объявила архитектурный конкурс на создание нового символа территории.

Участники должны будут создать проект арт-объекта в виде скульптуры, арки или портала, который станет элементом платформы «Эно — Эко — Этно» и сможет сформировать образ курорта.

Организаторы подчеркнули, что проект должен отражать современный культурный код «Абрау-Дюрсо» и сочетать в себе уважение к истории и традициям, природе, виноделию и гастрономической сфере.

Подать заявку могут архитекторы, дизайнеры, художники, скульпторы, студенты профильных вузов (с третьего курса), а также индивидуальные авторы и проектные бюро. Прием анкет продлится до 15 сентября, а победителя объявят в октябре этого года.