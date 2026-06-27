«Абрау-Дюрсо» объявил конкурс на создание символа курорта. Как принять участие?
«Абрау-Дюрсо» ищет архитектора, который создаст арт-объект — новый современный символ курорта
25 июня пресс-служба курорта «Абрау-Дюрсо» объявила архитектурный конкурс на создание нового символа территории.
Участники должны будут создать проект арт-объекта в виде скульптуры, арки или портала, который станет элементом платформы «Эно — Эко — Этно» и сможет сформировать образ курорта.
Организаторы подчеркнули, что проект должен отражать современный культурный код «Абрау-Дюрсо» и сочетать в себе уважение к истории и традициям, природе, виноделию и гастрономической сфере.
Подать заявку могут архитекторы, дизайнеры, художники, скульпторы, студенты профильных вузов (с третьего курса), а также индивидуальные авторы и проектные бюро. Прием анкет продлится до 15 сентября, а победителя объявят в октябре этого года.
С энотекой и интерактивным музеем:
Выигравший участник получит 500 тыс. рублей и возможность реализовать свой проект. Творцы, которые займут 2-е и 3-е места, получат нематериальные призы.
Подать заявку, а также ознакомиться с правилами конкурса и необходимыми документами для разработки проекта можно на сайте курорта по ссылке.
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